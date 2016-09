Venstre: Regjeringen er ikke i nærheten av det vi er enige om

Fredag formiddag la statsminister Erna Solberg frem Regjeringens forslag til bensin- og drivstoffavgifter.

– Det Regjeringen legger frem i dag er ikke i nærheten av å oppfylle avtalen, sier Venstres Terje Breivik.

Det Regjeringen la frem i dag er identisk med det siste tilbudet regjeringspartiene la frem i forhandlingene med KrF og Venstre tidligere denne måneden. Dette har sentrum allerede sagt nei til. Mens Venstre sier at Høyre og Fremskrittspartiet ikke følger opp avtalen mellom de fire partiene, er KrF mer forsiktig i den første reaksjonen.

– Jeg registrerer at Regjeringen har lagt frem en skisse i dag, på det grønne skatte- og avgiftsskiftet, vi har kun sett den delen av budsjettet. Vi har ikke sett helheten. Men vi registrerer positiv at statsministeren også sier det finnes mange grønne elementer i budsjettet, sier KrFs leder Knut Arild Hareide.

Han sier at det som ble lagt frem i dag langt fra er nok. Samtidig sier han at det er «historisk» at Fremskrittspartiet i det hele tatt er med på å anbefale økte bensinavgifter.

Ultimatum fra Erna Solberg

Da Erna Solberg la frem forslaget til nye drivstoffavgifter fredag, sa hun at de to regjeringspartiene ikke har mer å gå på.

– I den grad det skal oppfattes som et ultimatum, har regjeringspartiene og Erna Solberg pådratt seg et stort problem. Men jeg og Venstre har jo tenkt å gå i forhandlinger og har stor tro på at Stortinget vedtar et statsbudsjett for 1917 som bidrar til å løse klimaproblemene, sier Terje Breivik.

Han sier at drivstoffavgifter ikke er det eneste middelet for å få ned klimautslippene. Men skatter og avgifter er det beste redskapet politikerne har, ifølge nestlederen.

– Det er mulig, men krever politisk vilje, sier Terje Breivik om klimaproblemene og muligheten for å nå målene de norske politiske partiene er enige om.

Den viljen ser han ikke i regjeringens forslag til nye drivstoffavgifter.

Han vil ikke i dag ta stilling til om regjeringssamarbeidet brytes.

– Vi må se helheten i budsjettet først, før vi tar stilling til slike spørsmål, sier han.

Tror ikke regjeringen forstår alvoret

Men stemningen før budsjettet legges frem er ikke god.

– Jeg lurer på om de har skjønt alvoret. Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring, sier Breivik.

Han fortsatte:

– 2017-budsjettet må legge til rette for betydelige reduksjoner.

– Det som regjeringen har lagt frem i dag er identisk med det siste forslaget som lå på bordet fra regjeringen da vi forhandlet om statsbudsjett. ingen ting er endret. Vi har vist stor vilje til å komme til enighet.

Unge Venstre har allerede konkludert, og twitret:

Regjeringen har levert et uansvarlig forslag, som hverken tar deres eller Norges int. forpliktelser på alvor. Erna må forhandle eller gå av! — Unge Venstre (@ungevenstre) September 30, 2016

– Tidlig i forhandlingene begynte vi å legge ting på bordet og viste vilje til å finne en løsning som både er bra for kliamet og samarbeidsklimaet. Men regjeringen kom først med et motkrav. Det de la frem i dag er identisk med det både vi og KrF allerede har sagt nei til, sier han til Aftenposten.

Solberg sier dette er så langt hun vil gå

Statsminister Erna Solberg sier at hun ikke kan gå lenger når det gjelder økte drivstoffavgifter.

Dermed gir hun inntrykk av at det ikke er rom for forhandlinger om denne posten, etter at statsbudsjettet legges frem kommende torsdag.

Forslaget innebærer avgiftsøkning på 35 ørene pr. liter på diesel og 15 øre på bensin. Samtidig reduseres årsavgiften og pendlerfradraget økes. For mange bilister betyr det at bilholdet blir billigere.

For noen uker siden ble det full stopp i forhandlingene mellom lederne av regjeringspartiene og støttepartiene om det såkalte grønne skattesfiftet.

I går, torsdag, fikk lederne i Venstre og KrF beskjed om at regjeringen ville offentliggjøre bilavgiftene i dag. Men de ble ikke orientert om innholdet før fredag morgen.

Minner om fjorårets flyseteavgift

– Det er det regjeringen gjør, de koster dem veldig lite å innføre avgifter som rammer Distrikts-Norge. De sier det skal bli billigere å eie bil, enn å bruke den. Dette rammer dem som må kjøre mye, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Å øke drivstoffavgiftene slik de gjør nå er bare for å dra inn mer penger, for å finansiere det de gjør på biler og gi skattelette til dem som har mest fra før. Det de gjør nå er som flyseteavgiften i fjor. Den var ikke gjennomtenkt nok, og regjeringen selv sa at den ikke ville ha effekt.

Vedum mener at regjeringen bør skrote forslaget.

Arbeiderpartiet avventer

– Det er de fire borgerlige partiene som har en avtale om å legge frem et opplegg for grønt skatteskifte, da er det deres ansvar å ordne opp i dette, sier Marianne Marthinsen til Aftenposten.

Hun er Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson.

Arbeiderpartiet vil legge frem sitt opplegg i sitt alternative budsjett. Marthinsen sier til Aftenposten at de ikke har landet sitt alternative budsjett. Men i forbindelse med revidert budsjett i mai foreslo de at dieselavgiften skulle opp 50 øre.