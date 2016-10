Venstre har kravlisten klar

Partileder Trine Skei Grande letter på sløret overfor Dagbladet når det gjelder hva Venstre vil legge vekt på i samtalene med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF.

– Flat C02-avgift og reduksjon av pendlerfradraget er to av tingene vi kommer til å ha med oss inn i forhandlingene, men det er et helt miksebord av tiltak som kan brukes. Jeg kommer ikke til å gjøre som Regjeringen og låse meg til noen få virkemidler, sier Grande.

– Vil ikke ha økt pendlerfradrag

Kilder i partiet utfyller hvilke andre krav som står på listen. Venstre mener økt pendlerfradrag vil belønne miljøskadelig atferd og vil ha dette på bordet under forhandlingene. I tillegg er partiet svært kritisk til Regjeringens forslag om å innføre tilskuddsordning for å kutte i bompenger utenfor de store byene.

Venstre vil også utvide avtalen for å belønne lav- og nullutslippsbiler. Omsetningspåbudet for biodrivstoff bør dessuten øke mer. Mens Regjeringen ønsker en økning fra 5,5 til 8,5 prosent fram mot 2020, ønsker Venstre at nivået bør ligge nærmere 15 prosent i løpet av denne perioden.



Venstre vil på den andre siden gi lettelser på ordinær inntektsskatt for å kompensere for økte miljøavgifter. For å belønne miljøvennlig atferd vil partiet også ha økte avskrivningssatser slik at det blir mer lønnsomt for næringslivet å bytte ut bilparken.