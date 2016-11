Venstre og KrF har skjerpet budsjettkravene

– Vi har fått de spissede listene fra KrF og Venstre. Nå skal vi regne på hva vi kan gi som et revidert tilbud, sa Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten etter det drøyt time lange forhandlingsmøtet mandag ettermiddag.

Han var opptatt av at forhandlingene både handler om å gi og ta.

– Vi må hele tiden finne inndekning. Dette er jo ikke bare en lek med hvor vi kan gi mer til noe, det er også blodig alvor med å finne ut hvilke områder vi skal ta fra, sier Flåtten til NTB.

Sentrumskilder sier at en mulig budsjettkrise kan ende med at Høyre vil regjere alene.

Spisset spurt

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik la inn en liten spurt i stortingskorridoren på vei inn til forhandlingsmøtet – som var første gang de fire partiene møttes siden torsdag i forrige uke.

– Vi har gjort en jobb på kammerset med å spisse våre krav en god del, sa Breivik etter at han hadde gjenvunnet pusten.

Det samme ga Hans Olav Syversen (KrF) uttrykk for:

– Vi har brukt tiden siden sist vi satt sammen til å gå inn i vårt eget budsjett og raffinert kravene, sa han.

Har et grunnlag

Både Breivik og Syversen ga uttrykk for at de forventet at regjeringspartiene ville ha med seg noe konkret til mandagens forhandlinger, men der ble de skuffet.

– Det som er viktig nå, er at vi har fått prioriteringer fra Venstre og KrF. Det gir grunnlag for å se på et tilbud fra oss i neste omgang, sa han.

På bordet ligger alt fra det grønne skiftet, næringspolitikk, familie, skole og distrikt – for å nevne noe.

– Det er full fart og mye politikk, sier Breivik og Syversen.

Forsvarsskyggen

Samtidig med budsjettforhandlingene på Stortinget, pågår det mandag en intens dragkamp om langtidsplanen for Forsvaret og ikke minst den delen av planen som gjelder neste års forsvarsbudsjett.

– Jeg tror vi kommer til å snakke om forsvarsbudsjettet når vi får høre hva som kommer ut av de andre forhandlingene, sa Flåtten.

– Foreløpig venter vi litt på hva den endelige fasiten blir der, sier Syversen.

– Vi forventer å få et opplegg på forsvar som er tilnærmet ferdig forhandlet, slik at vi kan sette to streker under det. Hvis ikke, må vi ta det inn i budsjettforhandlingene, lød Breiviks analyse.

Finansskatt

Syversen sier at det også har vært helt konkrete saker på bordet allerede.

– Jeg kan blant annet nevne at vi har hatt en runde på finansskatten. Vi må se på alternativ inndekking til det regjeringen har foreslått. Det handler både om distriktshensyn, og ulikhet innenfor næringen dersom det opprinnelige forslaget blir stående. Jeg opplevde at vi hadde en nyttig runde på det, sier KrFs finanspolitiske talsmann.

Grønt utvalg

Striden om det grønne skiftet har finanspolitikerne foreløpig løftet over i et eget utvalg.

– Deres mandat er veldig enkelt. De skal komme med beregninger på effekten av ulike tiltak, sier Breivik.

Syversen legger til at det er en viss uenighet om utvalget skal se på avgifter, men mener at det ikke er et problem for gruppens arbeid:

– Det har aldri vært meningen at det utvalget skal komme med avklaringer på det punktet, sier han.