Venstre om statsbudjsettet: - Ikke grønt, men svart skifte

Hun viste i sin tale til partiets landskonferanse i Oslo lørdag til regjeringens oppfølging av Parisavtalen.

– En ting er at hun har lovet det til Venstre. Hun har også lovet det til Norge og faktisk stått i FN og lovet det til verden. Da synes jeg man må levere, sa Grande.

– Vi må ha et statsbudsjett som er på vei til Paris, som kutter i utslipp, som ikke bare ser på kroner og øre, men som faktisk klarer å kutte utslipp på en måte som skaper omstilling og ikke bare kveler ting, sa Venstre-lederen.

Svart skifte

Hun var sterkt kritisk til regjeringens budsjettforslag om å senke årsavgiften på fossile biler og øke den på elbiler fra 2018.

– Det er ikke et grønt skifte. Det er et svart skifte. Det er helt feil bytte av avgifter, sa Grande.

Striden om bilavgifter og hele det grønne skatteskiftet ventes å bli den vanskeligste saken i budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og Venstre og KrF. Samtalene starter trolig 2. november.

Venstre mener regjeringens budsjettforslag ikke er godt nok for å få ned norske klimautslipp fram mot 2030 og snarere kan føre til økte utslipp.

Regjeringen har lagt opp til å øke avgiften på diesel med 35 øre og bensin med 15 øre per liter. Samtidig foreslås kutt i årsavgiften, økt pendlerfradrag og bompengereduksjoner.

Vanskelig høst

Grande viste til at partiet skal inn i det hun beskrev som de vanskeligste budsjettforhandlingene i hele samarbeidsperioden.

Både Solberg og finansminister Siv Jensen (Frp) har vært klare på at den bilpakken de har lagt fram, er så langt de mener det er forsvarlig å gå med et grønt skifte i ett enkelt budsjett.

– Det kan ikke være slik at man drar til FN og hyller klimaavtalen, og så legger fram et statsbudsjett med veto. Jeg tror ikke på det, for så dum går det ikke an å være, sa Grande.

Samtidig understreket hun at Venstre er klar for samtaler.

– Vi vil forhandle, vi vil samarbeide. Det har vi vist hver eneste gang, sa Venstre-lederen.

Venstre vil gjøre sine synspunkter og krav tydelige i sitt alternative budsjett 1. november. (©NTB)