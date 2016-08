– Venstres stortingsgruppe bør ikke støtte et budsjett som ikke gir reelle klimakutt. Da vil Regjeringens samarbeid med Venstre settes i spill, sier sentralstyremedlem Guri Melby.

Hun er tidligere byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, og sitter som nestleder i Venstres programkomité.

Dersom Høyre og Frp ikke i tilstrekkelig grad innfrir løftet de i fjor høst inngikk med Venstre og KrF om et grønt skatteskift og klimakutt, mener Melby at Venstre må forta en «ordentlig drøfting av om» partiet fortsatt skal støtte Regjeringen.

– Og hvis vi ikke støtter budsjettet, blir det vel en diskusjon om man skal si opp samarbeidsavtalen også, sier hun til Aftenposten.

Dan P.Neegaard

Den vanskeligste nøtten i neste års budsjett

– Klimaprofilen på budsjettet blir ett av de heteste politiske spørsmålene denne høsten.

Forhandlinger om hvordan man skal skattlegge utslipp av CO₂ hardere og samtidig redusere andre skatter og avgifter, har pågått siden februar.

Utgangspunktet for forhandlingene er denne «budsjettseieren» til Venstre fra i fjor høst da de forhandlet om årets budsjett. Da ble Venstre, KrF Høyre og Frp enige om følgende formulering som en del av budsjettforliket:

«Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskift som en del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skattekommisjon. Et slikt skift skal innebære en økning av avgifter på utslipp av CO₂ motsvart av en sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter. Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.»

Må gi reell effekt på klimaet

Venstre mener dette må bety økte avgifter på bensin og diesel, noe som smerter mange i Frp som i alle år har kjempet for lavere avgifter på både kjøp og bruk av bil.

Siden Høyre og Frp har skrevet under på denne formuleringen, sier Melby at hun tror Regjeringen vil komme med noe.

– Men det holder ikke med endringer som ikke gir reell effekt. Hvis ikke Regjeringen kan påvise at budsjettet gir nedgang i klimagassutslipp, tror jeg Venstre vanskelig kan støtte det, sier hun.

Budsjettkonferanse snart

Partilederne i H, Frp, Venstre og KrF satt sammen og drøftet mulige elementer i et grønt skatteskift torsdag. Regjeringens budsjettkonferanse avholdes mandag og tirsdag i uken som kommer.

– Standpunktene er klarlagt. Nå må Regjeringen bare bestemme seg for hva den vil legge frem, sier Venstre-leder Trine Skei Grande, som karakteriserer gårsdagens møte som positivt.

Hun har fremmet forslag om et nytt skattefradrag til alle som motpost mot økte avgifter på drivstoff. Men Venstre har også lagt en rekke andre forslag på bordet.

Forslaget om bortfall av årsavgiften på kjøretøyer som kompensasjon for dyrere bensin og diesel, kommer ikke fra Venstre – men ligger også på bordet. Det siste er mer i tråd med forslag Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg kom med i VG tidligere i sommer: Han åpnet for å samle alle bilavgiftene på drivstoff.

Skei Grande: Taus om konsekvensene

Venstre-leder Trine Skei Grande har ikke lagt skjul på at årets budsjett blir en prøvesten for fortsatt samarbeid.

– Det budsjettet Regjeringen jobber med nå, må bli tidenes klima- og miljøbudsjett. Ellers har ikke denne Regjeringen noen fremtid. Tydeligere kan jeg ikke si det, sa hun på Venstres landsmøte i vår.

Nå er hun imidlertid litt forsiktigere i sin ordbruk.

– Vi har en samarbeidsavtale. Den inngikk Venstre for at vi skulle gjennomføre noe: for fattige barn og for etter- og videreutdanning av lærere. Dette var jo det vanskeligste, sier hun om miljø- og klimapolitikken.

– Men finansministeren og statsministeren ble med på en merknad i forrige budsjett. Det er den vi skal finne en løsning på nå.

– Er det aktuelt for dere å si opp samarbeidsavtalen hvis innholdet i budsjettmerknaden ikke innfris?

– Det har jeg ikke lyst til å mene noe om nå, sier hun.