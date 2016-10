Venstre vil gi 60.000 til lærerstudenter som blir ferdig på normert tid

– Tanken er å tiltrekke flinke folk til lærerutdanningen. Vi har et stort behov for flere lærere, fastslår Iselin Nybø, som er Venstres medlem i Kirke- og utdannings- og forskningskomiteen.

Studielånet utgjør i dag 62.370 kroner for ett år. For elevene som begynner på lærerstudiet høsten 2017, kan de putte denne summen rett i lomma dersom de fullfører studiet innen fem år.

– Nylig har vi økt karaktersnittet på lærerstudiet, noe som gjør at færre kommer inn. Med dette forslaget ønsker vi å få flere til å søke på studiet, forklarer Nybø.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Hun bekrefter samtidig at dette har sammenheng med at studiet har blitt et år lengre, noe som i praksis vil det gjøre det dyrere å studere til å bli lærer ved at man går glipp av et år i jobb.

Den nye 5-årige lærerutdanningen, som dermed også blir en masterutdanning, starter i august 2017, og er del av det Regjeringenen kaller «Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen».

– Del av budsjettprosessen

Kristin Vinje (H) sier det er bra med kreative forslag som kan øke tilgangen på lærerstudenter, men sier det ikke er naturlig for henne eller Høyre å kommentere dette forslaget nå.

Værvågen Tone B / Værvågen, Tone B.

– Dette er del av budsjettforhandlingene som nå skal begynne på Stortinget. Derfor vil det være galt av meg å si noe om dette nå, sier hun.

– Luftige løsninger

Audun Lysbakken representerer SV i Kirke- og utdannings- og forskningskomiteen, og han er ikke veldig imponert over forslaget til Venstre.

– Slik dette forslaget presenteres viser det vel først og fremst at Venstre har gitt opp å få til skikkelige forbedringer for skolen og lærerne. Forslaget betyr ikke bare ingen penger i 2017, det betyr faktisk ingen penger hele neste års stortingsperiode. Det må vi kunne kalle svært luftige løfter, skriver Audun Lysbakken til Aftenposten i en sms.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi må gjøre noe for lærerstudentene her og nå. Det de selv ber om er en nasjonal mentorordning, som vil gjøre starten på yrkeslivet bedre for nyutdannede lærere. Det har nettopp SV fremmet forslag om i Stortinget, fortsetter Lysbakken.