Venstre vil ha grønt skatteskifte for 7,5 milliarder

Billigere elbiler og dyrere fossilbiler, storstilt utbygging av infrastruktur for nullutslipp og kompensasjonsordninger for tungtransport som går fra fossil til lavutslipp, mer til bane og mindre til vei og 6 milliarder kroner mer til miljøtiltak.

Det er blant forslagene i Venstres alternative statsbudsjett for neste år, som kanskje ikke særlig overraskende har fått tittelen «Grønt skifte».

I tillegg vil partiet bruke nesten 7 milliarder færre oljekroner, mens skattene skal skjerpes med nesten 1 milliard.

Totalt foreslår Venstre å omprioritere nærmere 40 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Garanterte

Partileder Trine Skei Grande tok tirsdag turen til teknologibedriften Asko for å legge fram sitt budsjett.

– Vi er i en situasjon der Norge skal gjennom en svær omstilling, sier Grande. Hun er ikke i tvil om at de kommende budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet vil bli krevende, og minner om fjorårets budsjettforhandlinger.

– Grunnen til at det i det hele tatt ble en avtale, var at statsministeren personlig garanterte for at budsjettet i 2017 ville medføre en grønn skatte- og avgiftsomlegging som forsterker klimaforliket, skriver Venstre i budsjettet.

Krone for krone

Venstre vil ta inn 7,5 milliarder kroner i økte grønne skatter og avgifter. Samtidig skal like mye gå til reduserte avgifter på miljøvennlig atferd.

– Krone for krone vil bli gitt tilbake for å sørge for at de som velger de grønne løsningene går i pluss, sier Venstre-lederen, som er svært kritisk til blant annet regjeringens foreslåtte netto avgiftslette for bilister og fossile biler.

– Hvordan regjeringen har tenkt å nå målene om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 og at utslippene fra transportsektoren skal halveres i løpet av 13 år, er en stor gåte, skriver Venstre i budsjettet. (©NTB)