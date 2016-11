- Alle plattformer bør ha en kvinnelig sjef

Margareth Øvrum, i dag konserndirektør for teknologi, ble Statoils første kvinnelige plattformsjef i 1984.

Da var oljebransjen svært mannsdominert. Men siden den gang har ting endret seg, og flere og flere kvinner søker seg nå inn på den såkalte plattformsjefskolen i Statoil.

I år har den kvinnelige andelen av nye plattformsjefer i selskapet økt med 40 prosent.

– Det er veldig bra. Vi er veldig fornøyde med det. Å ha kvinner som plattformsjefer gjør at vi får et bedre lag, sier Per Kristian Olsen, som er en av lederne for plattformsjefprogrammet i Statoil.

Flere kvinner

Etter at Øvrum, og etterhvert også andre kvinner tok på seg lederstillinger offshore, økte andelen kvinnelige plattformsjefer i det norske oljeselskapet.

10 av 42 plattformsjefer i Statoil var kvinner i 2001. Etter sammenslåingen av Statoil og Hydro i 2009 var 16 av 87 plattformsjefer kvinner. I dag har Statoil totalt 107 plattformsjefer. 15 av disse er kvinner.

Olsen sier at andelen kvinnelige ledere ute i havet gjerne kan bli enda større enn den er i dag.

Kvinner har andre "antenner enn menn"

En plattform har tre plattformsjefer, som går i rotasjon. Olsen mener at en av disse tre bør være kvinner, på hver installasjon.

– Det er som alle andre steder i samfunnet. Kvinner ser ting på litt andre måter enn menn. Og de har gjerne litt andre «antenner» enn menn. Vi har sett nytten og fordelen med det offshore, sier han.

– Man bor tett på hverandre på en plattform, og selskapet ser at det er gunstig å ha kvinnelige sjefer. Det har gjort noe med hele miljøet offshore.

Ingen kvotering

Olsen sier at det ikke er noen form for kvotering for å komme inn på plattformsjefskolen.

– Alle som kommer inn har vært gjennom en søkeprosess der de blir tatt inn basert på riktig bakgrunn og kompetanse. Det er et trangt nåløye for å komme inn, sier Olsen.

Hvert år rekrutteres det inn mellom 10 og 12 nye plattformsjefer. I 2016-kullet med er det nå fem kvinner og syv menn.

Jon Ingemundsen

Kom gjennom nåløyet

Siv Heggem er en av de nye kvinnelige plattformsjefene som klarte å komme seg gjennom nåløyet.

Firebarnsmoren har jobbet i Statoil i 20 år, i ulike avdelinger og i forskjellige lederstillinger.

Hun har jobbet offshore tidligere, men ikke som plattformsjef.

– For noen år siden tenkte jeg at jeg hadde lyst å jobbe mer direkte med driften av plattformer, og jeg snakket med lederen min om det. Forslaget om å bli plattformsjef kom opp. Først tenkte jeg at dette kan jeg ikke. Og så slo jeg tanken fra meg, fordi det på den tiden passet dårlig privat, sier hun.

– Men det lå der i bakhodet, og i fjor da vi omorganiserte tenkte jeg denne tanken igjen. Jeg fikk muligheten til å søke, og gjorde det.

Flere kvinnelige ledere

Heggem reiste i forrige uke til Statfjord C. Der skal hun få opplæring sammen med en av plattformsjefene.

Alle de som skal bli plattformsjef, har sitt eget individuelle program. Heggem regner med at hun er ferdig med «skolen» om rundt ett år.

– Dette er en spennende, utfordrende og ansvarsfull rolle å ha. Jeg kommer helt sikkert til å ha både bra og tøffe perioder.

– Vi jobber sammen i et team når vi er offshore, men når det skjer noe uventet er det plattformsjefen som har ansvaret på installasjonen og må ta beslutningene om bord.

Heggem sier at hun ikke tenkte over at det var noe spesielt med at hun blir kvinnelig plattformsjef.

– Men da jeg oppdaget at det var såpass mange kvinner i kullet i år, tenkte jeg at dette måtte jo være bra.

– Det er mange kvinner som jobber offshore etter hvert, så da er det ikke rart at det er flere som ønsker å bli plattformsjef. I Statoil har det jo blitt flere og flere kvinnelige ledere på land, så da er det naturlig at andelen øker også offshore, sier Heggem.