- Miljøproblemer hindrer vekst i oppdrettsnæringen

Stein Lier-Hansen tar nå et voldsomt oppgjør med store deler av oppdrettsnæringen. Han mener mange fornekter og bortforklarer åpenbare miljøproblemer.

- Vi må lykkes med å utvikle oppdrett til en stor næring. Forutsetningen er at miljøproblemene løses. Oppdretterne må innse hvilke problemer som finnes, sier toppsjefen i Norsk Industri Stein Lier-Hansen til Bergens Tidende.

I Norsk Industris veikart for havbruksnæringen ligger planene om en femdobling av næringen allerede i 2030. Det er 20 år tidligere enn i Regjeringens planer.

Forutsetningen er at oppdretterne slutter å nekte for miljøproblemene og lærer både miljø- og teknologiutvikling av industrien.

- Må bli verdens mest effektive

- I dag er det ikke mulig å øke lakseproduksjonen fordi miljøproblemene ikke er løst. Skal næringen bli det vi ønsker, må oppdrett utvikle seg til å bli verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produsenter av proteiner. Næringen er ikke i nærheten av å være miljøvennlig ut fra de standarder vi bør ha i Norge, og som internasjonale markeder vil kreve av oss, sier Lier-Hansen.

Det er ikke bare i den offentlige debatten folks syn på oppdrett er splittet. Også oppdretterne selv står mot hverandre. Verdens største oppdretter Marine Harvest meldte seg nylig ut av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) som organiserer de fleste oppdretterne, fordi de mente organisasjonen ikke tok problemet med lakselus på alvor.

Marine Harvest er den eneste oppdretteren i Norsk Industri, i tillegg til ulike leverandørbedrifter.

Mål om 200 milliarder i eksport

Planen Norsk Industri har laget er en skisse for hvordan næringen kan vokse fra dagens 60 milliarder kroner i eksportinntekter til 200 milliarder i 2030.

- Det er ikke en hårete målsetting. I dag eksporterer Norge for 1200 milliarder kroner. Olje og gass eksporterer for 600 milliarder og prosessindustrien for 300 milliarder. Verdens befolkning øker og med det markedet for sunne proteiner. Nå må vi finne en måte å produsere på som ikke svekker økosystemets evne til å produsere mat, sier Lier-Hansen.

Planen legger opp til en stor teknologiutvikling og overføring av kunnskap fra oljenæringen. Dessuten må produksjonskostnadene som har økt med 90 prosent siden starten, ned.

Makt i dyrevelferd

I gjennomsnitt dør 20 prosent av all laks i mærden før den har nådd slaktemoden alder.

Lier-Hansen mener at krav om økt fiskevelferd må tas mer på alvor.

- Folk i den moderne sivilisasjon er opptatt av at dyr har det godt.

Dyrevelferd en enorm maktfaktor i samfunnsdebatten. Alle som driver med dyr, vet at dyr som lever godt også produseres best.

I veikartet foreslås det å innføre en avgift på lakselus fra 2022 og at alle anlegg må være lusefrie innen 2027. Videre foreslås at alle oppdrettsanlegg må være rømningssikre innen 2024, og at fisk i de anleggene som ikke kan defineres som rømningssikre, må være sporbare.

Ser positive trekk

Miljøsjef Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen i Hordaland bekrefter at miljøproblemene er store, men mener det er grunn til optimisme med mange positive trekk i næringen.

- Vi ser en økende forståelse for miljøkrav både fra vanlige folk og oppdrettsnæringen selv, sier Kvingedal.