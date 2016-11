– Norske reisende hadde ikke selv godtatt Ryanairs arbeidsvilkår

Det irske lavprisselskapet Ryanair startet sist søndag for første gang nye ruter fra Oslo Lufthavn. Som vanlig med Ryanair pøses det ut billigbilletter i markedet for å vinne innpass blant reisende, spesielt i startfasen.

Laveste pris for billetter Oslo–London var i forrige uke 18 kroner pr. vei, mens laveste pris i neste uke ligger på 92 kroner.

Nå rykker arbeidstagerorganisasjonen Parat ut med en advarsel til norske passasjerer som lar seg begeistre av de ultra-billige flybillettene nykommeren på Gardermoen byr på:

– Billigbillettene hos Ryanair har en pris. Den er det de ansatte som betale, sier Einan.

Lang kamp mot arbeidsforholdene

Den norske arbeidstagerforeningen Parat har kjempet en lang kamp mot det organisasjonen mener er elendige arbeidsforhold for ansatte i flyselskapet, og bl.a. gått til rettssak mot selskapet på vegne av den oppsagte kabinansatte Alessandra Cocca.

Forrige lørdag la selskapet ned sin base da Moss Rygge lufthavn ble stengt. Selskapet har flyttet to av sine ruter over til Gardermoen. Men selv om det ikke lenger har en norsk base, er Parat like kritiske til forholdene for dem som jobber i selskapet.

Til norske passasjerer sier Einan dette:

– Forutsetningen for at noen kan reise med Ryanair over hodet, er at man samtidig aksepterer at de menneskene som jobber der, ikke skal ha de rettighetene man selv har, sier Einan.

Knut-Erik Mikalsen

Dette er Parats anklager

Parat-nestlederen lister opp en serie anklager mot måten selskapet behandler sine ansatte på:

De får kun betalt for faktiske fløyet timer, og får ikke erstatning ved kansellering .

. De ansatte kan bli sagt opp om de er syke . Ved sykdom har selskapet i sine arbeidskontrakter sikret seg rett til å sende sin egen lege hjem til den ansatte, og kan kreve å få se den ansattes sykejournal.

. Ved sykdom har selskapet i sine arbeidskontrakter sikret seg rett til å til den ansatte, og kan kreve å få se den ansattes sykejournal. I kontraktene står det også at de har én dags oppsigelse de første 13 ukene , etterpå har de en ukers oppsigelse i flere år.

, etterpå har de en ukers oppsigelse i flere år. De ansatte kan bli sagt opp om de er med i fagforeninger, eller på andre måter involverer seg i fagforeningsaktivitet .

. De ansatte må betale egen uniform og kostnader som følger av at selskapet beordrer dem til å flytte.

og kostnader som følger av at selskapet beordrer dem til å flytte. Dersom en ansatt sier opp før det er gått ett år, må vedkommende betale flere hundre euro i «administrasjonsgebyr» .

. Selskapet kan inndra planlagt ferie når som helst.

når som helst. De ansatte skriver også i kontrakten under på at de kan permitteres uten lønn ved behov, og i den tiden får de ikke jobbe for andre virksomheter uten Ryanairs godkjennelse.

– Hadde alle virksomheter behandlet sine ansatte som Ryanair, hadde ingen hatt råd å reise med Ryanair, mener Einan.

Ryanair: - Folk i kø for å jobbe hos oss

Ryanair tilbakeviser anklagene fra Parat. Da Aftenposten presenterte Parats anklager for Ryanair, ba selskapet om å få alle spørsmål skriftlig for å gå gjennom påstandene, én for én, og svare på alle punktene.

Tre dager senere svarer selskapet med en e-post som teller to setninger:

«Siden vi stengte vår Oslo Rygge-base den 29. oktober har vi ingen ansatte i Norge, så det er det ingen vits i å korrigere disse falske Parat-anklager. Vi har for tiden en venteliste på over 6000 piloter og kabinansatte som håper å få jobb hos Ryanair i våre godt betalte arbeidsplasser med gode arbeidsforhold,» skriver selskapet i e-posten, formidlet av Ryanairs markedssjef for Norden, Arune Jaraite.