1.000 færre ledige i august - men flere på tiltak

– Arbeidsledigheten fortsatte å gå ned i august. Noe av nedgangen skyldes økt tiltaksnivå, men vi ser også at det er færre som blir arbeidsledige nå enn det som var tilfellet i fjor høst. Hovedbildet så langt i år er at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nå ser ut til å ha stabilisert seg, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Tall fra Nav fredag formiddag viser at summen av helt ledige og personer på tiltak sank med 300 fra juli til august. Denne summen var den laveste siden april i år.

Ved utgangen av august har antall helt ledige kommet ned på samme nivå som for ett år siden, en dette tallet er påvirket av antallet på tiltak.

Tallene er justert for normale sesongvariasjoner, slik at enkeltmåneder kan sammenlignes.

Arbeidsledigheten falt mest i Aust-Agder og Finnmark i august når en justerer for normale sesongvariasjoner.

Flere ledige ingeniører

Det var kun Sør-Trøndelag som hadde en liten økning i ledigheten, mens ledigheten holdt seg stabil i fire fylker.

Bygge- og anleggsyrker og butikk- og salgsarbeid var yrkesgruppene hvor ledigheten falt mest i august. Innen ingeniør- og ikt-fag fortsatte ledigheten å øke.

«Sterkere enn ventet»

Meglerhuset DNB Markets er litt overrasket over Nav-tallene: «Dette var sterkere enn ventet, og tredje måned på rad med fall i den sesongjusterte bruttoledigheten.»

Bruttoledigheten er summen av helt ledige og personer på tiltak.

22. september offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. DNB Markes skriver i sin kommentar at «... dagens tall bygger opp under vår forventning om at styringsrenten vil holdes uendret på neste rentemøte i september.»

– Regjeringen holder trykket oppe

– Kampen mot arbeidsledigheten er regjeringens viktigste oppgave. Vi holder trykket oppe for å skape flere nye jobber, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding.

Det er ifølge Arbeids- og sosialdepartementet første gang siden desember 2012 at det siste året totalt sett ikke viser økning i ledigheten.