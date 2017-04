2290 søkte om jobb på dette skipet

Onsdag denne uken gikk fristen ut for å søke på de 34 maritime stillingene knyttet til det nye, polare forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Totalt fikk Havforskningsinstituttet 2290 søknader i løpet av de to korte ukene etter at stillingene ble utlyst.

Da rederiavdelingen i fjor søkte etter 25 nye sjøfolk for å bemanne opp fartøyene, ramlet det inn 1679 søknader før fristen gikk ut.

Egen kontakttelefon

Nå åpnet derfor rederiavdelingen en egen kontakttelefon for interesserte og leide inn ekstrahjelp til å besvare henvendelser fra søkere. Det har kommet godt med.

– Vi har hatt en egen kontakttelefon som har avlastet oss godt. Dermed får vi også gått raskere gjennom søknadsstabelen, sier Havforskningsinstituttets rederisjef Per Wilhelm Nieuwejaar i en pressemelding.

Stillingene for matroser og styrmenn var mest ettertraktet. Her søkte henholdsvis 528 og 863 personer. Til nå har rederiavdelingen fått lest vel 500 søknader. Rederisjefen ser et fellestrekk ved at majoriteten av søkerne kommer fra offshoreindustrien, og mange har relevant erfaring fra fiskeri. Det er i hovedsak norske søkere, men det er også kommet en del søknader fra andre nordiske land.

Bretter opp ermene

Like etter påske starter det store arbeidet med å finne de best kvalifiserte for jobbene.

Ifølge Havforskningsinstituttet blir sterke kandidater kalt inn til intervju i løpet av april-mai.

– Målet er at vi skal være ferdige med det formelle etter tilsettingsmøtet 21. juni. Ulike deler av mannskapet tiltrer utover høsten, og Kronprins Haakon skal være fullt bemannet på nyåret, sier Nieuwejaar.

Fakta: Forskningsskipet Kronprins Haakon Den norske regjeringen besluttet i oktober 2012 å bygge et nytt isgående fartøy. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for prosjektet, og Rolls-Royce Marine har tegnet det. Skipet bygges i Italia. Kostnadsrammen er på ca. 1,4 milliarder kroner, eller ca. 175 millioner euro. Lengde: 100 meter Bredde: 21 meter Tromsø blir hjemmehavn for fartøyet, med Norsk Polarinstitutt som formell eier på vegne av den norske stat. Skipet skulle opprinnelig leveres i 2015, men ble forsinket. Det skal være klart for vitenskapelige tokt i begynnelsen av 2018. UiT Norges arktiske universitet blir største bruker av skipet.

På vannet

Det over 100 meter lange forskningsskipet i Rolls-Royce-design har en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner.

I februar rullet Kronprins Haakon ut av byggehallen og så dagslys for første gang. Fartøyet er sjøsatt på verftet i Italia, men skal jobbe i langt tøffere klima etter levering.

Det nye skipet blir ett av verdens mest avanserte forskningsfartøy, og kan gjøre alt fra å skyte seismikk til å tygge is.

– I løpet av sommeren begynner vi testkjøring, før det blir overlevering fra verftet på senhøsten og vi tar skipet til Norge, fortalte skipets kaptein Karl Robert Røttingen til Sysla Maritime i mars.

70 prosent norsk

Selv om byggeverftet ligger i Italia, er Norge godt representert på utstyrslisten.

– Vi anslår at 70 prosent av utstyret kommer fra norske leverandører, sier kaptein Røttingen.

Fremdriftspakken er fra Rolls-Royce, som også har levert designet. Kraner og vinsjer kommer fra Seaonics i Ålesund.

Navigasjonsinstrumenter og vitenskapelig instrumentering kommer fra Kongsberg.

Innredningen kommer fra Maritim Montering.

Livbåtene leveres av Harding.

Andre norske leverandører er McGregor, Novenco, Libra, Parat og Scanmar.

– Og det er Vard Elektro som gjennomfører alt av elektrisk installering, sier Røttingen.

