– Vi er mange hos oss som har jobbet i store selskaper og sett hvor mye det koster å bygge opp en stor administrasjon og et stort byråkrati. De erfaringene inspirerte oss til å gjøre det annerledes da vi fikk starte fra begynnelsen i Lundin, sier leder Kristin Færøvik i Lundin Norge.

På oljemessen i Stavanger kappes selskapene i å vise hvor gode de er på å kutte kostnader.

Mens dette for kollegene i de 10 enorme messehallene i oljebyen stort sett også innebærer at de har måttet kvitte seg med ansatte, har Færøvik ikke kuttet - og har heller ingen planer om det.

– Vi har bygget en organisasjon som har tatt høyde for en aktivitet på det jevne, og ikke for de store toppene, forklarer hun.

Øker mens andre kutter

Siden oljemessen sist ble arrangert i Stavanger for to år siden, med en oljepris på rundt 100 dollar fatet som glitrende bakteppe, har minst 30.500 stillinger forsvunnet fra den norske oljebransjen, ifølge en fersk oversikt fra DNB (se tabell). Denne bygger på de lavere anslagene selskapene har oppgitt.

På toppen av dette kommer kutt på rundt 6000 som selskapene tidligere leide inn:

I tillegg kommer også 250 ansatte som Statoil ifølge DN (krever abonnement) planlegger å kutte i den sentrale staben. Til sammen vil Statoil da ha kuttet 4800 årsverk siden 2013.

Lundin har i samme periode økt bemanningen i Norge, fra i underkant av 300 i 2014 til rundt 350 i dag. De fleste stillingen har kommet på driftssiden.

Spare i gode tider

– Når tidene er gode ser man ofte at det bygges opp et stort støtteteam rundt kjernekompetansen, en stor administrasjon. Vi har vært strenge på å holde administrasjonen på et robust nivå, sier Færøvik.

Et lite kjerneteam av egne ansatte som samarbeider tett med partnerne og leverandørindustrien har vært nøkkelen.

– Det handler om å være bevisst på at alt ikke vokser inn i himmelen. Jeg har vært gjennom noen sykler selv og har vært veldig bevisst på å holde igjen, sier hun.

– Også i gode tider er jeg opptatt av å spare der vi kan, for de pengene jeg sparer, kan jeg bruke på å investere i nye muligheter, legger hun til.

Fakta: Dette er Lundin Petroleum Svensk oljeselskap startet i 2001. Største eier er den svenske Lundin-familien. Statoil kjøpte seg nylig opp i selskapet, og eier 20 prosent. Det var Lundin som gjorde gigantfunnet Johan Sverdrup i 2010. Selskapet eier 22,6 prosent av feltet, som nå er under utbygging. Selskapet har også blant annet funnet og bygget ut Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen, som ble åpnet i februar i år. Har rundt 500 ansatte i Norge.

– For selvtilfredse

Også det tyske olje- og gasselskapet Wintershall er blant de få selskapene som har unngått bemanningskutt.

– Vi er i en vekstfase, og trenger ressurser. Så heller enn å nedbemanne, hyrer vi folk, sier konsernsjef Mario Mehren.

Selskapet, som blant annet er operatør på Brage-feltet og holder på å bygge ut Maria-feltet i Norskehavet, har for tiden 500 ansatte i Norge.

Han sier selskapet i det siste har «spisset blyanten» ved blant annet å kutte ned på bruken av ekstern ekspertise, og overlate mer til egne folk.

– Olje- og gassbransjen har generelt vært for selvtilfredse og latt kostnadene gå i været når prisene har vært høye. Som bransje må vi jobbe for å unngå det ved neste opptur, så vi slipper å snakke om nedmebanning igjen, sa han.

Frykter for kapasiteten

Han er, som flere kolleger har gitt uttrykk for under oljemessen, redd særlig leverandørindustrien nå har kuttet så mye at de er i ferd med å kutte av seg bena.

– Jeg er redd vi ikke vil ha den ekspertisen vi trenger hos leverandørene lenger når oppturen starter, sier Mehren.

Også Færøvik er bekymret. Selv har Lundin ikke måttet utsette prosjekter.

– Vi har vært blant dem som har klart å fortsette å investere og lete gjennom denne nedturen, sier hun.

Sist uke kom Statistisk sentralbyrå med tall som viser at oljesektoren planlegger å investere mindre enn ventet de to neste årene. Færøvik sier hun er forberedt på at de lave oljeprisene vil vare «en god stund til».

– For egen del planlegger vi god aktivitet i 2017. Vi har ambisjoner om å bore i Barentshavet og på Edvard Grieg gjennom hele neste år. Våre investeringer i Norge kommer til å ligge på det jevne, sier hun.

Ett sted har hun imidlertid kuttet «betydelig»: I pengene selskapet bruker på oljemessen. Mandag kveld tok selskapet seg likevel råd til å holde fest for rundt 400 personer på matbaren til Michelin-restauranten Renaa i Stavanger sentrum.

– Vi har et edruelig budsjett, men vi har det akkurat like kjekt, sier hun.

