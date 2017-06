40.000 Syden-reiser i skoleferien fortsatt usolgt

Charterselskapene Ving, Apollo og TUI har denne skoleferien lagt ut rundt 270.000 pakkereiser for salg.

Kort tid før skolens ferie starter gjenstår det fremdeles å få solgt et volum som tilsvarer rundt 200 smekkfulle feriefly.

– Dette er ikke en situasjon som holder oss våkne om natten. Det er et meget høyt tempo i salget. Vi selger unna en reise i minuttet i de timene i døgnet det er normalt å kjøpe feriereiser, sier adm.dir. i Apollo Reiser, Erik Haug, til Aftenposten.

Hellas på fote økonomisk igjen

Denne sommerens virkelig store slager for feriefolket blir de greske øyene. For Apollo går mer enn seks av ti reiser til populære øyer som Kreta, Rhodos, Santorini, Skiathos og Parga.

Hellas er i ferd med å riste av seg sine dype, økonomiske problemer samtidig som pakkereisesalget til Tyrkia har stupt på grunn av de indre urolighetene i landet. Dette har satt sitt tydelige preg også på pakkereisebransjen.

– Helt klart. Vi så jo i fjor at nordmenns interesse for de greske øyene vokste kraftig. Derfor har vi økt kapasiteten dit betydelig foran denne sommersesongen. Responsen i markedet er tydelig og salget av pakkereiser denne sommeren har for oss vært det beste på veldig mange år, sier Haug, som sier at totalt sett er ni av ti flyseter i sommersesongen allerede solgt.

Salget øker i dagene fremover

Hos konkurrentene Ving og TUI er situasjonen den samme.

– Vi selger i dag rundt 1000 sommerseter i døgnet og erfaringsmessig vil denne takten bare øke uke for uke de nærmeste ukene. Det er spesielt mange som bestiller når skattepenger og feriepenger kommer inn på konto, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Ving Norge, Tonje Løkaas Fossum.

Hellas ekspanderer kraftigst ved siden av andre populære feriemål i Spania, og da først og fremst Mallorca. I år har også salget til Kroatia vokst betydelig, i tillegg til at Bulgaria ser ut til å gjøre et aldri så lite comeback som charterreisemål.

– Ingen av våre reisemål er helt utsolgt, og det ønsker vi heller ikke. Det er ikke økonomisk optimalt å selge ut en destinasjon for tidlig, sier hun. Hos Ving er det Mallorca, Kreta og Rhodos som selger best.

TUI: – Luksusreisene går først

Også hos TUI (tidligere Star Tour) er det fremdeles gode muligheter for å kunne kjøpe seg en ferdig pakket sommerferie.

– Det er fortsatt noen ledige reiser til de aller fleste destinasjoner i sommer. Vi ser at stadig flere bestiller ferien nærmere avreise. Jeg tror nok det skyldes at publikum har stadig flere valgmuligheter og at det alltid finnes noe tilgjengelig. De som vet akkurat hva de vil ha, og som gjerne vil ha litt ekstra luksus, de bestiller fortsatt tidlig. Luksustilleggene våre blir raskest utsolgt, uansett sesong, sier Nora Aspengren som er kommunikasjonsansvarlig i TUI.