Aker Solutions sikret Johan Sverdrup-kontrakt

Kontrakten har en verdi på anslagsvis 350 millioner kroner og omfatter prosjektering, anskaffelser og bygging av et mottaksanlegg for rørskraper for oljeeksportrørledningen fra Johan Sverdrup.

Arbeidene med å oppgradere Mongstad vil starte opp i 2017, og være ferdig i 2019. Oljeproduksjonen på Johan Sverdrup starter opp senere samme år.

Aker Solutions skriver i en pressemelding at oppdraget vil sysselsette 50 personer i snitt, og 100 personer i den mest hektiske fasen.

Ingeniørarbeidet vil gjøres i Bergen, mens deler av produksjonen vil gjøres på selskapets verft i Egersund.

– Dagens kontrakt er nok et eksempel på hvor viktig Sverdrup-utbyggingen er for norske arbeidsplasser og verdiskaping. Over 70 prosent av kontraktene ved utbyggingen har blitt tildelt norske leverandører, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en kommentar.