Alle Teslas biler skal bli selvkjørende

Tesla-biler skal heretter utstyres med avanserte sensorer og kamerautstyr som vil gjøre dem i stand til å tilbakelegge lange strekninger uten at sjåfører trenger å holde i rattet eller trykke på pedaler.

Den nye teknologien vil gjøre bilkjøring dobbelt så trygg, hevdet Musk da han presenterte nyheten under en pressekonferanse i Silicon Valley onsdag.

Lurer du på hvordan det blir å ha selvkjørende busser i bybildet? Det blir virkelighet i Lyon allerede i år.

Målet er å gjøre selvkjørende biler ti ganger tryggere enn dagens biler med sjåfør bak rattet, understreket han.

Teknologien gjør bildene dyrere

Den nye teknologien vil gjøre Teslas modeller over 20 prosent dyrere, medgir Musk, som likevel mener at det vil være verdt det.

Tesla tilbyr alt et system for automatisk styring og bremsing på sine biler, kalt Autopilot, men denne teknologien skal bare benyttes under overvåking av bilføreren.

Ringo H.W. Chiu / TT / NTB Scanpix

Det nye systemet vil ifølge Musk bli langt mer avansert. Teslas framtidige biler vil blant annet bli utstyrt med åtte kameraer, mot det ene som følger dagens Autopilot-system.

Sensorene vil også få dobbelt så stor rekkevidde som tidligere og datakraften i bilene vil bli 40 ganger så høy som i dagens system.

Bilenes «hjerne» vil ifølge Musk være i stand til å utføre tolv trillioner operasjoner i sekundet, det vil si tolv millioner millioner millioner operasjoner.

– Det vil i bunn og grunn bli en superdatamaskin i en bil, sa Musk onsdag.

© Jim Tanner / Reuters / X01595

Krever lovendring

Når Teslas selvkjørende biler vil få slippe til på veiene, er fortsatt uklart. Det forutsetter lovendringer i mange land, blant dem USA.

Tesla er en liten bilprodusent og lager kun 100.000 biler i året, men håper ifølge Musk å kunne femdoble dette alt fra 2018.

De fleste bilprodusenter jobber i dag med utvikling av selvkjørende biler, og det samme gjør Google og bildelingstjenesten Uber.