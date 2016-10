Amerikansk domstol godtar forlik med VW

Om lag 475.000 eier av VW- og Audi-biler i USA kan fra og med neste tirsdag kreve at selskapet kjøper bilene tilbake.

I tillegg kan de kreve å få utbetalt summer på mellom 5.100 og 10.000 dollar. Til sammen er det ventet at forliket vil koste Volkswagen 15 milliarder dollar – tilsvarende 137 milliarder kroner.

– Forliket er rettferdig, rimelig og tilstrekkelig, skrev dommer Charles Breyer i San Francisco da han tirsdag ga avtalen endelige godkjenning.

Summen som Volkswagen må ut med, er den største i et forlik med en bilprodusent noensinne i USA. Bakgrunnen for saken er at dieselbiler produsert av Volkswagen er blitt installer med programvare som senker NOx-utslippene under utslippstester.