Amerikansk stjerneøkonom: Barns fremtidsutsikter avhenger av hvor de vokser opp

Miljøet du vokser opp i bestemmer om det gå bra med deg senere i livet!

I ekstrem kortform er dette budskapet fra den amerikanske økonomen Raj Chetty.

Han ble professor ved University of California i Berkeley som 23-åring og Harvard-professor da han var 28 år. Dette er to av verdens aller beste universiteter.

Målt med alder og arbeidsplass er Chetty med andre ord blant verdens beste forskere innen økonomifaget.

Fakta: Raj Chetty (37) Født i august 1979. Professor i økonomi ved Stanford University, California, USA, siden i fjor. Ble professor ved Harvard University i 2009 som en av de yngste i Harvards historie. Mottok i 2013 den prestisjetunge John Bates Clark-medaljen fra foreningen av amerikanske samfunnsøkonomer. Medaljen blir gitt til den amerikanske økonomen under 40 år som har gitt de viktigste bidragene til forskningen. Sett på som den mest prestisjefulle utmerkselsen etter Nobelprisen i økonomi.

Et stort spørsmål

Spissformulert kan hans forskningsprogram beskrives slik:

Hvordan skal vi konstruere samfunnet i små og store byer for at alle skal like muligheter til å leve gode liv?

Mulighetene til å komme seg ut fattigdommen variere nemlig svært mye med hvor barna vokser opp, alt annet likt.

Det gjelder å vokse opp i en by der alle raser er integrert i alle bomiljøer, middelklassen er stor, familiene holder sammen, det sosiale ansvaret er stort og skolene gode.

Da har fattige barn de beste utsiktene.

Chetty har kartlagt fattige barns utsikter i hele USA.

Mandag ga han sine svar for en fullsatt Universitetets aula med Tankesmien Agenda og Universitetet i Oslo som arrangører.

Ser på «big data»

Chetty, medarbeidere og assistenter har gått løs på enorme datamengder.

De har blant annet studert oppvekst og inntekt for 10 millioner amerikanske barn født i årene 1980–82.

Slike «big data» har han kombinert med avanserte statistiske teknikker for å finne troverdige svar på hva som kjennetegner byer der fattige barn har gode utsikter.

Jan Tomas Espedal

Bosted betyr lite for rike

Men først gjør han et skille mellom fattig og rik i USA.

– For velstående familier betyr det ikke noe hvor du bor. Bostedet ditt betyr mye mer når du er fattig enn når du er rik. Barn i velstående familier gjør det like bra eller like dårlig, uavhengig av hvor de bor, sier Chetty til Aftenposten.

Bosted betyr mye for fattige

Men den som har lite å rutte med bør ideelt sett tenke seg nøye om.

– Jeg ville unngått byer som Baltimore og Atlanta. Dette er byer med mye konsentrert fattigdom, svake skoler og virkelig dårlige resultater, særlig for gutter, sier han.

I disse to byene og mange andre steder er det små muligheter for barn født inn i fattige familier å klatre økonomisk og sosialt.

Men det finnes gode steder.

– For eksempel i Salt Lake City, mye av landsbygda i Midtvesten og i området rundt San Francisco er barnas sjanse for å komme seg ut av fattigdom mye større, sier Chetty.

I store byer er dette analysert på bydelsnivå: Den fattige familien som flytter fra bydelen Bronx til bydelen Queens i New York City bedrer radikalt barnas muligheter til et forbedret liv.

Dette gjelder sammenlignet med en ideelt sett helt lik familie som blir værende i Bronx.

Flyttekartet

Chetty har laget et detaljert kart for USA som viser grader av dårlige og gode utsikter for barn i fattige familier.

Effekten av bosted og oppvekstmiljø er rendyrket i analysene. Det vil si at alle endre faktorer som bestemmer om det går bra eller dårlig med fattige barn er skrellet vekk.

Viktig å flytte tidlig

Han har sjekket sine konklusjoner ved å se på barnefamilier som flytter fra dårlige til gode områder. Amerikanere flytter veldig mye, og dette gir gode flytetdata.

Konklusjon: Jo tidligere flyttingen skjer, desto bedre går det med de fattige barna senere i livet, sammenlignet med like barn som blir værende i de dårlige byene.

Barn som flytter når de er ni år, gjør det bedre senere i livet enn barn som flytter fra de dårlige byene når de er 15 år, alt annet likt.

Når barna har passert 20 år, er det for sent. Da vil ikke nytt bosted ha noe å si for hvordan det går.

Jan Tomas Espedal

Dette gir bedre muligheter

Den sosiale ingeniøren Chetty runder av sin forskning ved å peke på fem kjennetegn ved byer og områder der sjansene er gode for at fattige barn kan få et vedre liv enn foreldrene:

Delte byer er ikke bra. I byer med gode muligheter bor ulike raser og folkegrupper hulter i bulter over hele byen. Integrering er avgjørende, sier Chetty, mens han viser et detaljert kart for bosettingsmønsteret i to amerikanske byer.

I byer med gode muligheter bor ulike raser og folkegrupper hulter i bulter over hele byen. Integrering er avgjørende, sier Chetty, mens han viser et detaljert kart for bosettingsmønsteret i to amerikanske byer. Jevn inntektsfordeling. En stor middelklasse i oppvekstområdet gir bedre muligheter for fattige barn til å komme seg oppover.

En stor middelklasse i oppvekstområdet gir bedre muligheter for fattige barn til å komme seg oppover. Familiesammensetningen der du bor er viktig . Bor du i et område med mange enslige foreldre er sjansene til økonomisk klatring mindre. Dette dreier seg ikke om de fattige barnas egen familie, men familiesammensetningen i lokalsamfunnet der de bor.

. Bor du i et område med mange enslige foreldre er sjansene til økonomisk klatring mindre. Dette dreier seg ikke om de fattige barnas egen familie, men familiesammensetningen i lokalsamfunnet der de bor. Mengden av såkalt «sosial kapital» . Høy grad av tillit, engasjement, møteplasser og sosialt ansvar gir bedre muligheter. Salt Lake City med alle sine sosialt bevisste mormoner er et bra sted for å unnslippe fattigdommen.

. Høy grad av tillit, engasjement, møteplasser og sosialt ansvar gir bedre muligheter. Salt Lake City med alle sine sosialt bevisste mormoner er et bra sted for å unnslippe fattigdommen. Gode skoler. Mindre klasser, mer offentlig pengebruk på skole og en stor andel lærere av høy kvalitet gir bedre utsikter for fattige barn.

Ligger under i presidentvalget

8. november velger USA ny president. Den dreier seg om mangt som er fjernt fra forskningsfronten ved landets beste universiteter.

Men Chetty føler hans forskning lurer i bakgrunnen likevel.

– Folk føler at de ikke kommer seg fremover. Det er vekst i økonomien, men mange føler at de og deres barn ikke får del i veksten. Dette leder noen over til Donald Trump i troen på at mindre globalisering, mindre handel og lavere innvandring vil løse problemene deres. Andre blir ledet til Clinton, som heller vil investere i utdanning og bruke skattereglene til å møte disse utfordringene.