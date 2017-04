Åpnet fire nye Europa-ruter, Oslo danker ut alle sammen

Da Croatia Airlines åpnet fire nye ruter i Europa i vår, var den én som solgte oppsiktsvekkende mye bedre enn de andre: Ruten til Oslo.

Forbindelsen til Zagreb ble lagt ut for salg så sent som i mars sammen med ruter fra Stockholm, Helsingfors og Bucuresti. Selskapet trodde at to ukentlige avganger ville dekke den norske etterspørselen. Det var feil, nå er det økt til tre, og øker Oslo Lufthavns europeiske rutetilbud enda et hakk.

Som alle andre oppgir det nasjonale flyselskapet Croatia Airlines ikke salgstall om noen enkeltruter, men markedsmedarbeider Domagoj Stjepan Dorotic sier dette om Zagreb-salget:

– Flyene til og fra Oslo solgte meget godt og raskt. Overlegent bedre enn de andre nye byene. Hva vi gjør i fortsettelsen ser vi når sesongen er slutt, men dette lover veldig bra, sier Dorotic til Aftenposten.

Håper på økt Zagreb-besøk

Selskapet, som er alliansepartner med SAS, disponerer bare 12 fly. Derfor er man tvunget til å leie inn fly foran denne sommeren. De nye rutene vil bli fløyt med Iberia-eide Air Nostrum. Flyene har to klasser, og måltid og drikke er inkludert i alle prisklassene.

Fakta: Dette er Croatia Airlines Det nasjonale flaggbærende flyselskapet i Kroatia. Et fullservice-selskap med hovedbase i hovedstaden Zagreb. Starter direkterute Oslo - Zagreb 21. mai, tre ganger i uken. Grunnlagt i 1989, og disponerer i dag 12 fly: fire Airbus A319, to A320 og seks Dash 8 Q400. For å ta unna ferietrafikken er det leid inn to 100 seters CRJ 1000-fly, som bl.a. blir brukt på Oslo-ruten i sommer. Har ruter til 39 europeiske destinasjoner i 24 land. Selskapet er medlem av flyalliansen Star Alliance, der også SAS er med.

Markedet mellom Oslo og Zagreb er ifølge Oslo Lufthavns statistikk-kontor på rundt 25.000 reisende, men både SAS og Norwegian sender sine fly utenom hovedstaden og i stedet til de typiske feriereisemål som Split, Pula og Dubrovnik.

– Vår direkterute vil bli den eneste fra Oslo. Vi samarbeider ellers godt med SAS, men her er vi konkurrenter. Skal man videre i landet fra Zagreb vil man nå mange av de populære feriemålene på to-tre timer med bil, sier Dorotic som håper at flere nordmenn nå vil stanse noe dager i hovedstaden.

– Byen er utmerket som en weekend-destinasjon, mener han.

Knut-Erik Mikalsen

Profiterer på Tyrkia-sammenbrudd

Interessen for den nye Zagreb-ruten er tett knyttet til den voldsomt økende interessen for Kroatia som ferieland, fra alle markeder i Europa. Som andre sommerdestinasjoner profiterer også Kroatia på sammenbruddet i Tyrkias turistindustri, men varmt klima og lave priser lokker stadig flere til den søreuropeiske republikken.

Også fra Norge har turismen til landet skutt fart de par-tre siste årene. I fjor besøkte rundt 150.000 nordmenn landet, og sjef for det Kroatiske Turistrådet i Skandinavia, Paul Sikic, regner med en stigning også i år:

– Vi håper å øke med 15.000 flere norske gjester, og slår det til er det i så fall veldig bra. Vi har et godt samarbeid både med flyselskap og charterselskap fra Norge, sier Sikic til Aftenposten.

Fjerde mest solgte reisemål

Det største reisebyrået for privatreiser, Ticket Feriereiser, hadde en økning i salget av feriereiser til Kroatia på hele 80 prosent i fjor, og utgangspunktet for årets sesong er derfor atskillig bedre enn da:

– Ingen tvil, Kroatia er en av vinnerne denne sommeren også. Vi hadde en voldsom økning i fjor slik at økningen i år blir «bare» på 18 prosent i forhold til sommeren i fjor, sier markedssjef Ellen Wolff Andresens.

På Tickets bestselgerliste for hele året ligger Kroatia på fjerdeplass for alle typer reiser, bare slått av Spania, Hellas og Thailand.