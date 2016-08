Apple kan risikere norsk skatteregning

– Det er for tidlig å si om denne saken har direkte effekt for Norge, men vi kan vel anta at den kan få konsekvenser for andre selskaper innenfor EUs jurisdiksjon. Det blir interessant å følge utviklingen i saken, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

Han understreker at han ikke kan kommentere Apples konkrete skatteforhold.

Betalte 0,005 prosent i skatt

EU-kommisjonen avgjorde tidligere denne uken at Apple må betale opp mot 13 milliarder euro (120 mrd. kr) i straffeskatt til Irland, pluss renter.

Grunnen er at Apple har betalt så lite skatt i Irland at EU mener det utgjør ulovlig statsstøtte. Kommisjonens beregninger viser at Apples effektive skattesats falt helt ned til 0,005 prosent i 2014.

EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager åpner også for at andre land kan ha krav på en del av pengene. Inkludert Norge.

Inntekter fra mange land

Da hun la frem EU-kommisjonens avgjørelse denne uken, kom hun med en åpen invitasjon til andre land om å se nærmere på saken.

Overskuddet i Irland stammer nemlig fra salg av Apple-produkter over hele Europa, Midtøsten, Afrika og India. Apples praksis har vært å registrere alle salg i Irland, uavhengig av hvor produktet er solgt.

– Uansett om du kjøper iPhonen din i Berlin, Roma eller et annet sted, inngår du kjøpekontrakten med Apple Sales International i Cork i Irland, forklarte Vestager.

Mulig skatteplikt i Norge

Ifølge henne er det slett ikke sikkert at all den ubetalte skatten skal dit.

– På generelt grunnlag kan vi si at skatteetaten følger med på offentlig informasjon, trender og utviklinger som kan ha betydning for kontrollvirksomheten etaten utøver, sier skattedirektør Holte.

TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Det er ingen automatikk i at salg av produkter til norske kunder skal skattlegges i Norge.

Men utenlandske selskaper vil kunne ha en begrenset skatteplikt til Norge dersom de har egne ansatte eller agenter her. Dette beskrives som en «komplisert og konkret vurdering» som må gjøres fra sak til sak.

Kattepine for irsk regjering

Apple har på sin side reagert kraftig på skatteregningen fra EU-kommisjonen og varsler at saken vil bli anket til EU-domstolene.

Også finansminister Michael Noonan i Irland varslet en anke, men å si nei til en sum tilsvarende 120 milliarder kroner, er ikke enkelt.

Den irske regjeringen måtte ta en tenkepause da saken ble tatt opp til diskusjon i et krisemøte onsdag.