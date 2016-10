Apple-resultatet redusert med 19 prosent

Apple fikk i årets siste kvartal, som ble avsluttet i september, et resultat etter skatt på 9 milliarder dollar. I samme kvartal i fjor endte resultatet på 11,1 milliarder dollar.

Driftskostnadene økte fra 5,9 milliarder dollar i fjorårets siste kvartal til 6 milliarder dollar. Omsetningen falt i samme periode fra 51,5 milliarder dollar til 46,9 milliarder dollar, en nedgang på 9 prosent.

Det internasjonale markedet sto for 62 prosent av Apples omsetning i årets siste kvartal, viser kvartalsrapporten som ble lagt frem tirsdag.

Apple-sjef Tim Cook er fornøyd med utviklingen, til tross for nedgangen.

TORU HANAI / Reuters

– Vårt sterke kvartalsresultat fra september avslutter et svært suksessfullt regnskapsår for 2016 for Apple, sier Cook.

Kvartalstallene er stort sett på linje med det analytikere hadde forventet, begrunnet med at salg av Apples mobiltelefoner går tregere enn før. I siste kvartal solgte selskapet 45,5 millioner telefoner, noe som er 5 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor. Det er også tredje kvartal på rad at telefonsalget har falt.

Apple lanserte i september nye telefoner, og det er ventet at salg av disse vil påvirke utviklingen for første kvartal 2017, som løper fra oktober til januar. Apple anslår i dette kvartalet som nettopp har startet, at driftskostnadene vil øke til mellom 6,9 milliarder dollar og 7 milliarder dollar, og at omsetningen vil stige til mellom 76 milliarder dollar og 78 milliarder dollar. (©NTB)