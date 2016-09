Tirsdag krevde EU at Apple skal tilbakebetale opptil 13 milliarder euro (120 mrd. kr) pluss renter i skatt til Irland. Det California-baserte selskapet vil anke beslutningen til EU-domstolen.

I oktober 2015 krevde EU at kaffebarkjeden Starbucks skulle tilbakebetale 30 millioner euro (280 mill. kr) i skatt til Nederland. Det Seattle-baserte selskapet har også varslet anke.

En finansenhet av det italienske bilselskapet Fiat Chrysler ble i oktober 2015 beordret av EU til å tilbakebetale 30 millioner euro (280 mill. kr) i skatt til Luxembourg. Selskapet har anket beslutningen.

For nesten to år siden kunngjorde EU at de hadde innledet etterforskning av Amazon.com om mulige skatteavtaler i Luxembourg. Etterforskningen pågår fortsatt.

Kilder: AP/NTB