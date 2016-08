Arbeidsministeren vurderer strengere tilsyn med oljeselskapene

– Jeg vil diskutere med Petroleumstilsynet om det har verktøykassen det trenger for å kunne utøve og håndheve tilsyn på en god måte. Mannskapet som reiser ut på plattformene, og familiene deres, skal være trygge på at sikkerheten settes først, sier Hauglie til Dagens Næringsliv.

Natt til lørdag ble Goliat-plattformen i Barentshavet evakuert etter et strømbrudd. Strømmen kom tilbake lørdag og de ansatte kom tilbake lørdag ettermiddag, men produksjonen er fortsatt stengt.

Petroleumstilsynet ga onsdag oljeselskapet ENI, som er operatør på feltet, et pålegg om å granske årsakene til strømbruddet og legge frem en plan for utbedringer. Selskapet får ikke starte opp produksjonen igjen før dette er klart.

Det har vært 13 hendelser på Goliat-plattformen på et halvt år. Haugli har derfor invitert direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet (Ptil) til departementet for å orientere om «Goliat spesielt og utviklingen av sikkerheten generelt i bransjen».

Fakta: Her er de 13 hendelsene på Goliat: 20. februar: Mann over bord på Scarabeo 8 17. april: Gasslekkasje 18: april: Gasslekkasje 10. mai: Røykutvikling i generator 10. mai: Strømbrudd 12. mai: Hydraulikkutslipp 28. mai: Gassalarm ved gassdeteksjon 17. juni: Gassdeteksjon i forbindelse med vedlikehold av ventil 25. juni: Personskade ved vinsjarbeid 27. juni: Gassdeteksjon 8. juli: Varmedeteksjon og tap av kraft (falsk alarm) 3. august: Gassdeteksjon 27. august: Strømbrudd og evakuering. Kilde: Bellona / E24

– Jeg ønsker å diskutere om det er behov for å gjennomføre tilsyn på en annen måte, og om det er behov for et annet regelverk, sier Hauglie.

Behov for orientering

Myhrvold bekrefter at hun skal i møte med statsråden:

– Det er bra at vi har en direkte dialog om disse sakene, sier hun til NTB.

Flere fagforeninger, inkludert IndustriEnergi, Lederne og Safe, har hevdet at tilsynet ikke følger opp sikkerheten på sokkelen godt nok.

– Spørsmålet tvinger seg fram: Har vi bruk for Ptil slik de jobber nå? Vi har ikke lenger tillit til dem, sier organisasjonssekretær Owe Waltherzøe i Safe til NTB.

Han mener tilsynet ikke har ressurser nok til å følge opp bekymringsmeldinger og bransjen.

– Når vi ser hva som skjer med Eni og Petroleumstilsynet, at tilsynet har latt dette få utvikle seg, så ser vi en stor trussel mot trepartssamarbeidet i Norge og sikkerheten på norsk sokkel. Med begrensede ressurser blir de møtt av oljegigantenes skarpskodde advokater og kommunikasjonsrådgivere, sier Waltherzøe.

Fakta: Mer om ENI og Goliat ENI er et internasjonalt oljeselskap med base i Italia. Etablert som Norsk Agip i 1965, aktiv på Ekofisk fra 1971, fant Goliat i 2000. Eni Norge har eierandeler i 59 lisenser og er operatør for 18, hvorav 12 er i Barentshavet. Foreløpig kun operatør for to felt i produksjon, Marulk i 2012 og Goliat i 2016. Tre arbeidere døde under bygging av Goliat-plattformen i Sør-Korea. Eni har fått en rekke advarsler og pålegg fra Petroleumstilsynet om å utbedre feil og mangler på plattformen. Goliat har etter oppstart i april 2016 hatt minst 12 uønskede hendelser, inkludert ulykke, lekkasjer og strømbrudd. Philip Hemmens, som har erfaring fra norsk sokkel, tiltrådte som daglig leder i mai 2016 etter kritikk av ledelsen for mangel på forståelse for norsk arbeidslivskultur. Leverte 38,5 millioner fat oljeekvivalenter og et årsresultat på 821 millioner kroner etter skatt i 2015. Estimerte ressurser i Norge er 375,8 millioner fat oljeekvivalenter ved årsslutt 2015. (Kilde: Eni Norge og Petroleumstilsynet) (©NTB)

Styrket ressursene

Myhrvold vil ikke være med på at trepartssamarbeidet mellom myndigheter, ansatte og arbeidsgivere i Norge er truet.

– Vi er ikke alltid enige, men vi lytter til hverandre, blant annet i Sikkerhetsforum. Vi har imidlertid merket oss at topartssamarbeidet – mellom ansatte og arbeidsgivere – er under press i takt med nedbemanninger og kostnadskutt. Endringer skjer så fort at ansatte ikke blir involvert i prosessene, de blir bare informert om dem. Derfor har vi i år fått styrket våre ressurser, slik at vi kan øke våre tilsynsaktiviteter.

Hun påpeker at det er selskapene som har hovedansvaret.

– Selv om det er operatørene som har hovedansvaret for å ivareta sikkerheten, ønsker jeg en orientering fra tilsynet, sier arbeidsminister Haugli til NTB.

Urovekkende

Så sent som sist fredag førte strømbrudd til evakuering på Goliat-plattformen der italienske Eni er operatør. Fagforeningen Safe har beskyldt Eni for å stå for en «bajaskultur».

– Vi har ikke behov for å kommentere den typen karakteristikker, sier kommunikasjonsdirektør Wulff i Eni til NTB.

Han understreker at selskapet tar situasjonen på alvor:

– Vi har igangsatt en intern arbeidsgruppe med verneombud og fagforeningsrepresentanter og ledelse som skal styrke den interne sikkerhetskulturen og kommunikasjonen mellom ledelse og arbeidstakere.

Hauglie mener opplysningene om feilene på plattformen er urovekkende og mener det er grunn til å spørre seg om systemet med et tillitsbasert tilsyn er under press.

