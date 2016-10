BBC: Syriske flyktningbarn lager klær for vestlige kleskjeder

BBC-Programmet «Panorama» har undersøkt forholdene på tyrkiske fabrikker som lager klær for vestlige kleskjeder som Zara, Mango, Next, Marks & Spencer og Asos.

På en fabrikk som lager klær for Marks & Spencer skal programmets journalister ha funnet syv syrere som jobbet for rett over 10 kroner i timen, noe som er godt under tyrkisk minstelønn.

Arbeiderne skal ha vært ansatt av en mellommann som betalte dem kontant på gaten.

15 åring jobbet 12-timersdager

Den yngste arbeideren skal ha vært 15 år. Ifølge programmet jobbet han opp mot 12 timer om dagen med å stryke klær som havner i vestlige klesbutikker.

Marks & Spencer sier til Independent at etisk handel er svært viktig for kleskjeden, som har et lokalt team som jevnlig inspiserer fabrikkene i Tyrkia.

– Vi har tidligere ikke funnet bevis for at syriske arbeidere er ansatt i fabrikkene som lager klær for oss, så vi er veldig skuffet over disse funnene, som er ekstremt alvorlige og uakseptable for M & S. Vi jobber tett med leverandøren for å gjøre avbøtende tiltak, blant annet ved å tilby permanent lovlig ansettelse for alle syrere som har vært ulovlig ansatt på denne fabrikken, sier kjeden i en uttalelse.

Her kan du lese mer om hvordan BBC jobbet med avsløringene, og hvordan reporteren opplevde møtet med flyktningbarna.

Også H&M fant barnearbeidere i Tyrkia

At syriske flyktningbarn havner i tyrkisk klesindustri er ikke ukjent. I februar ble det klart at også Hennes & Mauritz fant syriske flyktningbarn som jobbet ulovlig i en av deres fabrikker i Tyrkia.

I en undersøkelse gjennomført av Business and Human Rights Resource Centre oppga kleskjeden selv at den hadde avdekket forholdene under en av sine fabrikkinspeksjoner, og gjort tiltak for å hjelpe barna det var snakk om.

Rohef (13) vil gå på skole og studere romfart. I stedet må hun jobbe på en strømpefabrikk i Istanbul sammen med søsteren Aya (12). Les om Aftenpostens møte med de syriske flyktningbarna her.

Rapport: Barn i Kambodsja produserer klær for H & M

I serien «Sweatshop» forsøker jentene å komme seg inn på en tekstilfabrikk i Kambodsja som syr klær for H&M. Serien ble publisert i mai 2016.



«Panorama» fant også flere flyktningbarn som jobbet i små fabrikker som leverte klær til flere andre vestlige kleskjeder.

I en liten bakgate-fabrikk skal teamet ha funnet syv syriske barn som jobbet, og indikasjoner på at fabrikken leverte klær til kjeden Asos. Kjeden hevder fabrikken var en ikke-godkjent underleverandør. Under en senere inspeksjon fant kjeden selv flere illegale syriske arbeidere, inkludert tre barn.

Bleket jeans uten verneutstyr

Også på fabrikker som behandlet jeans for kleskjedene Zara og Mango møtte BBC syriske flyktninger som sprayet jeans med kjemikalier – uten at de hadde grunnleggende verneutstyr.

Zara-eier Inditex skriver i en epost til Aftenposten at selskapet gransker påstandene frembragt av BBC.

Kjeden understreker at den allerede før avsløringene hadde inspisert fabrikken og påpekt kritikkverdige forhold. Fabrikken har fått frist til desember med å rydde opp.

– Når våre kontroller avdekker problemer, jobber Inditex med fabrikken med forbedringsplaner, fordi vi har sterk tro på at det har bedre effekt for arbeiderne om vi jobber med fabrikken om å forbedre forholdene, enn om vi trekker oss ut, skriver en representant fra Inditex.

Mango sier til BBC at fabrikken ble brukt som underleverandør uten deres tillatelse, og at deres inspeksjoner i kjølvannet av avsløringene ikke avdekket kritikkverdige forhold.

Aftenposten har sendt spørsmål om kommentarer til Mango og Marks & Spencer, men kleskjedene har ikke besvart våre henvendelser mandag ettermiddag.

Aftenposten satte i en serie artikler i vår fokus på arbeidsforholdene for dem som produserer klærne våre. Her kan du lese noe av det vi fant ut: