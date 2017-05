Bankene bygger nye transportveier for Vipps

Apper som Vipps og MobilePay vokser raskt inn på nye bruksområder. Med noen tastetrykk kan pengene overføres mellom personer og bedrifter.

Mobiltelefonen er på god vei til å overta for kort som betalingsmetode. Kanskje er kortene nesten borte om noen år.

Mer og mer vil skje med apper på mobiltelefonen og terminaler i butikkene som leser betalingsinformasjon på smarttelefonen.

Mobilapper som Vipps og MobilePay er eksempel på «raske betalinger». Det betyr at pengene er på mottagers konto noen sekunder etter at de er sendt med for eksempel Vipps.

Transportveier bak appen

Men bak tastetrykkene på telefonen ligger det en avansert elektronisk infrastruktur som sørger for at riktige penger kommer frem til riktig mottager.

Hittil har denne ikke klart å henge med i den raske utviklingen av de løsningene kundene kan bruke på telefonene sine. Dette er Norges Bank og bankene i Norge i ferde med å endre.

Torsdag morgen legge Norges Bank fem rapporten «Finansiell infrastruktur 2017».

Bruker dyrt system

Der forteller Norges Bank om arbeidet med å bygge opp en ny infrastruktur for «raske betalinger».

Betalinger i nettbanken er ikke «raske betalinger». Der kan mottageren ofte måtte vente til neste dag før pengene er på konto.

Vipps kan derfor ikke bruke transportveien som bankene har etablert for nettbankbruk.

Vipps og MobilePay bruker derfor de elektroniske løsningen til de internasjonale kortselskapene, for eksempel systemet til Visa. Dette er andre elektroniske transportveier enn det som blir brukt i nettbanken, men gjør det mulig med «raske betalinger»

Problemet er at det er dyrt for å bruke transportveiene til de internasjonale kortselskapene.

Bygger nytt i Norge

Men Norges Bank og bankene i Norge er nå i ferd med å bygge opp et nytt elektronisk system som er tilpasset Vipps og andre betalingsløsninger med mobiltelefonen.

Norges Bank tar sikte på å etablere en felles løsning innen utgangen av 2019. I mellomtiden skal bankene bruke en midlertidig løsning. Dermed trenger de ikke bruke det dyre Visa-systemet.

Det nye systemet skal kunne brukes hele døgnet og hele året. Det skal gjøre det mulig å bruke KID-nummer.

Det skal kunne brukes mellom alle banker, mellom personer, fra kunder til bedrift, mellom kunder og fra bedrift.

Dermed er grunnlaget lagt for å kaste kortene. Mobiltelefonen overtar.