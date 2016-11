Banker ber forbrukerne kjøle seg ned: - Black Friday er blitt den rene handlegalskapen

I fjor handlet nordmenn med kort for svimlende 3,1 milliarder kroner på Black Fridays salgsdag, det er opp mot 700 millioner kroner mer enn en vanlig dag.

Hos betalinghsselskapet Nets mener man at dette mersalget skyldes Black Friday-handel. Kontantkjøp kommer i tillegg.

Nå rykker både BN Bank og Nordea ut og maner kjøpekåte nordmenn til å roe litt ned:

– Dette er galskap. Ulike kjeder har allerede startet salget, hvor det oppfordres til å handle, «være crazy,» «sikre deg fantastiske kupp,» «være med på prisfesten.» Dette er rett og slett et vanvittig kjøpepress og en skummel utvikling, advarer forbrukerøkonom Silje Havdal i BN Bank.

En dag er ikke nok for handelsstanden

I Norge har innføringen vært en knallsuksess for handelsstanden, og svært gode tilbud denne dagen har skapt tilløp til hysteri utenfor enkelte kjøpesentre.

For mange butikker har det imidlertid ikke vært nok med en dag – mange har innført Black Week – salg varer en hel uke. Og neste uke er det på’n igjen, da sparkes Cyber Week i gang.

Gir folk gratis varer

Dan P. Neegaard

Mange kunder har allerede mottatt haugevis av tekstmeldinger og eposter fra ulike kjeder som pisker opp kjøpestemningen.

Noen lokker folk med gratis varer hvis de møter opp tidlig, mens andre klasker til med rabatter opptil 70-80 prosent på utvalgte produkter. Timessalg gjennom hele dagen skal også sørge for å holde folk i kjøpemodus gjennom hele dagen.

Fakta: Havdals tips til smart Black Friday-handel Lag en handleliste og hold deg til den. La handlelisten inkludere både ting du skal kjøpe til deg selv og julegaver.

Sammenlign priser og se hvem som har de beste tilbudene.

Før du betaler – tenk deg om én gang til. Har du virkelig bruk for det du skal kjøpe?

Om du handler julegaver på salg – la det være din egen fortjeneste! Om du har et budsjett på 300 kr til én person, og handler en vare på salg for 200 kr, så la den siste hundrelappen være din! Ikke handle for 100 kr ekstra bare for å komme opp i «riktig» sum.

Lange køer i prøverom gjør at mange kjøper klær uprøvd. Du kommer hjem, innser at plagget ikke passet slik du ønsket, og kommer ikke til å bruke det. Hva gjør du da? Returner varen før fristen for deponering har gått ut, så får du pengene tilbake!

Er det egentlig så billig som det ser ut til? Når vi ser ordene «tilbud», «prisfest», «røde priser» tenker vi automatisk at det er mye å spare. Men ikke bli lurt, kanskje er ikke fortjenesten så høy allikevel. Mye er reelle tilbud, men mye høres nok også bedre ut enn det er.

Og til sist: Det kommer salg senere også. Ikke gå bananas nå, bare fordi ting er billig.

Advarer mot uhemmet forbruk

Nordea

Også Havdals kollega i Nordea, Elin Reitan, deler bekymringen om det knallharde kjøpepresset, og advarer mot mulige konsekvenser for privatøkonimien:

– Det er ikke uvanlig å handle ting man ikke trenger eller har råd til når det er salg. Å handle over evne rett før jul kan fort legge grunnlaget for en mindre hyggelig julehøytid, sier Reitan.

De er begge enige om at folk kan gjøre skikkelige kupp på Black Friday-salget, men frykter at folk mister hodet og handler ting de verken har behov eller råd til, bare fordi varene er nedsatte.

– At flere nå har utvidet tilbudet og kjører salg over en hel uke, fremfor kun på selve Black Friday, viser hvor god butikk denne amerikanske tradisjonen har blitt for norske butikker. Mange lar seg friste av tilbudene, og det er ikke så merkelig fordi mange har en tendens til å handle mer når de vet at varen selges til en redusert pris, sier Reitan.

LES OGSÅ: Slik gikk det da vi testet matbutikk på nett

- Butikker pisker opp stemningen

Havdal sier hun allerede har mottatt en hel del tekstmeldinger og eposter fra butikker som pisker opp stemningen før fredag.

Hun sier at det er lett å glemme at det kommer gode tilbud senere også:

– Folk kjører land og strand rundt for å handle billig, har på alarm på natta for å få kjøpt varer som settes ned på et bestemt tidspunkt og møter opp flere timer før butikker åpner for å sikre seg varen og så videre. Jeg så nettopp en annonse fra en kjede hvor man kan vinne et først-i-køen-pass. Da får man da komme inn i butikken 10 minutter før de andre. Vi tar rett og slett helt av, sier Havdal.

Elkjøp håper å omsette for 1 milliard

Hos de store kjedene gnir man seg i hendene over den enorme omsetningen. Elkjøp har satset knallgardt på handledagen og omsatte for 770 millioner kroner bare denne ene fredagen i fjor.

Administrerende direktør for Elkjøp Nordic AS, Jaan Ivar Semlitsch, mener det er nordisk rekord. Han sier selskapet i år håper å passere 1 milliard kroner på fredagens omsetning.

Hos Norwegian Outlet på Vestby sør for Oslo har man leid inn store ekstramannskaper for å holde orden på massene før shoppehysteriet bryter løs i de 40 butikkene fredag. Det var på Vestby at Black Friday dukket opp for første gang i 2010.

– Butikkene omsetter like mye på denne ene dagen som de omsetter en hel måned i året ellers, godt over millionen hver. Undersøkelser vi har gjort viser at folk kommer fra hele Østlandet, sier daglig leder Einar Sørland hos Norwegian Outlet.