Bankkunder betaler for å ha penger på konto

Bankene er i ferd med å få en ny type inntekter:

– Anslaget er at kunder som står for 15–20 prosent av bedriftsinnskuddene i Sverige og Danmark betaler oss for å ha penger i banken, sier adm. direktør Snorre Storset i Nordea Norge.

I Sverige og Danmark er sentralbankens styringsrenter negative. I Norge er den fortsatt positiv med 0,5 prosent.

Dyre alternativer til banken

Alternativet til penger i banken er at bedriftene må investere i eget bankhvelv eller leie et hvelv for å oppbevare pengene.

Et hvelv inklusive vakthold er dyrt. Så alt i alt er det kanskje billigere å betale banken litt for å oppbevare pengene.

Storset sier bedriftene betaler inntil 0,5 prosent av innskuddet i omvendt rente til banken.

– De må også ha penger i banken for å være en del av det digitale betalingssystemet, sier han.

Alternativet er å betale regninger ved at bud frakter kontantene rundt, satt på spissen.

Billige lån også

Fremsiden av medaljen er at bedriftene med sentralbankens lavrentepolitikk også kan låne billigere enn før.

– Slik sett er nok de samlede finanskostnadene lavere enn i tidligere tider, til tross for at noen bedrifter må betale for å ha penger i banken, sier Storset.

Øker tapene

Onsdag la Storset frem resultatene for 3. kvartal for Nordea Norge.

Lav oljepris og dårligere tider i oljenæringene påvirker tallene:

Avsetningen til tap på utlån er økt fra 122 millioner kroner i 3. kvartal i fjor til 679 millioner i samme kvartal i år.

Hittil i år har Nordea Norge satt av knapt 1300 millioner til tap på utlån, mot noe under 600 millioner i samme periode i fjor.

Det verste er ikke over

Storset tror ikke det verste er over i norsk økonomi.

– Fallet i oljenæringene og relaterte næringer har nok stoppet opp. Men bunnen vil nok vare lenger enn vi trodde tidligere, sier han.

Storset tror både 2017 og 2018 blir tøffe år for oljenæringene.

Helt flatt før tap

Alt dette gjorde at:

Resultatet før skatt i Nordea Norge sank fra 1347 millioner i tredje kvartal i fjor til 970 millioner i år.

Avkastningen på egenkapitalen sank fra 9,8 prosent 3. kvartal i fjor til 6,6 prosent i år.

Inntektspostene ligger jevnt over helt flatt i kvartalet, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Driftskostnadene har gått litt ned.

Resultatet før tap er dermed uendret mellom 3. kvartal i fjor og i år. Det samme gjelder resultatet før tap hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor.