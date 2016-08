Berge Gerdt Larsen frikjent for økonomisk kriminalitet

For tre år siden ble forretningsmannen dømt til flere års fengsel for økonomisk kriminalitet. Onsdag vant Berge Gerdt Larsen ankesaken etter åtte måneder i retten.

Forretningsmannen fra Bergen er i Gulating lagmannsrett frifunnet for en rekke forhold, skriver Bergens Tidende.

Tiltalen var omfattende, der Larsen måtte svare for det påtalemyndigheten mente var grov økonomisk utroskap og flere brudd på ligningsloven.

Lagmannsretten delte seg i to - såkalt dissens - der et flertall på stort sett syv av totalt åtte dommere frikjente Larsen.

Berge Gerdt Larsen (62) ble i oktober 2013 dømt til fem års fengsel for grov økonomisk utroskap og grovt skattesvik. Halv­parten av straffen ble da gjort betinget.

Larsen ble i tingretten frikjent for påtalemyndighetens krav om inndragning av rundt 30 millioner kroner.

Tiltalen: Skjult utenlandsformue på minst 645 mill.

Påtalemyndigheten har ment at Larsen tappet selskapet Larsen Oil & Gas for minst 20,5 millioner kroner ved å selge aksjer til underpris. I 2007 var Larsens skjulte utenlandsformue ifølge tiltalen på minst 645 millioner kroner.

Ankesaken i Gulating pågikk i åtte måneder, i det som har vært en prestisjesak for politiet og påtalemyndigheten i Hordaland.

I motsetning til i tingretten, valgte Berge Gerdt Larsen å forklare seg i ankesaken. Det gjorde han gjennom fem uker. Han nektet derimot å svare på spørsmål fra de tre aktorne i saken.

Verdifastsettingen av aksjene har vært en kjerne av saken, der sakkyndige eksperter på begge sider har konkludert ulikt.

Flertallet av dommerne skriver at de ikke ser at Berge Gerdt Larsen betalte underpris, «også under hensyntaken av at også tvil om verdien skal komme tiltalte til gode».

- Oppga riktig

Statsadvokaten i Hordaland og politiet i Bergen har ment at Larsen skjulte penger i skatteparadiser.

Retten skriver derimot at de tror Berge Gerdt Larsen oppga riktige summer over hva han plasserte i utlandet i sine selvangivelser over flere år.

Utbetalinger som skjedde til andre personer var reelle, skriver de, og ikke ment å ligge der i påvente av et senere oppgjør, slik påtalemyndigheten har ment.

Det er ingenting blant bevisene som tyder på at noen andre sitter og lagrer aksjeutbytter i påvente av Larsen, skriver dommerne.

«Tvert i mot er det fremkommet at utbetalingene dels er forbrukt» av dem som har fått utbetalt utbytte, ifølge dommen.

En av de juridiske fagdommerne i Gulating, Margareth Christophersen, var den eneste av dommerne som mente at Larsen var skyldig på alle punkt, slik Bergen tingrett også mente.

En av grunnene hun trekker frem var at Larsen ikke ville svare på spørsmål fra aktor. «Det ikke tvilsomt at dette har gitt tiltalte mulighet for å tilpasse sin fremstilling», skriver hun i dommen.