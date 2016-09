Bjørn Kjos bygger på sin globale drøm

Det norske lavprisselskapet gjør med dette Spania til et av selskapets viktigste satsingsområder etter Skandinavia og Storbritannia.

Og samtidig: Bjørn Kjos’ globale drøm er i ferd med å ta av.

Fra før av har selskapet sju baser i Spania hvor de har stasjonert fly fast, og flyr både innenriksruter i Spania og ruter ut til europeiske byer. I fjor var Norwegian det selskapet som vokste hurtigst i spansk luftfart.

Derfor satser Kjos ytterligere i dette markedet, og etablerer en egen langdistansebase i Barcelona. Det betyr at noen av de nye Boeing 787 Dreamliner-flyene selskapet skal få fremover, vil bli stasjonert fast på hovedflyplassen El Prat.

Bytter New York-flyplass

Rutene starter i juni, og går til velkjente Norwegian-destinasjoner som New York, Los Angeles, Oakland ved San Francisco og til Fort Lauderdale i Florida. Til New York flys ruten ikke til John F. Kennedy-flyplassen, som Norwegian hittil har satset på, men til Newark.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen sier at flyttingen fra JFK til Newark i første omgang gjelder denne ene ruten, og at det ikke er besluttet noe konkret om en flytting av hele New York-operasjonen:

– Men det er ingen hemmelighet at det er utfordrende å få «slots» (avgangs- og landingstider, red.anm.) på JFK, sier han.

Har startet i Paris

Kjos er optimistisk til den nye satsingen:

– Spania er et viktig marked for oss hvor vi har blitt tatt meget godt imot. Mange spanjoler velger å fly på Norwegians spanske innenriksruter og rutene til andre deler av Europa. Stadig flere amerikanere flyr også med oss til Europa, sier Kjos om den varslede opptrappingen som nå skjer.

I et intervju med Aftenposten i fjor sommer gjorde Kjos det klart at langruter fra Spania lå høyt i bunken over nye satsinger i hans langsiktige plan om å gjøre Norwegian til en global flyaktør. Dette skulle skje etter at han hadde satser på nye langruter fra Paris, som han startet i august.

Sør-Afrika og Sør-Amerika neste?

Derfor holder Kjos seg strengt til denne planen når han nå satser på Barcelona. I samme åndedrag trakk Kjos også frem langdistansesatsing fra Madrid, og da med ruter til Sør-Afrika og Sør-Amerika, som sitt neste trekk.

Med hundrevis av nye fly i bestilling, lover Kjos at det oversjøiske nettverket kommer til å øke kraftig i årene fremover.

– Nye ruter mellom kontinentene er godt nytt for turismen og den lokale økonomien, og vi er glade for å bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser både i Europa og i USA. Dette er likevel bare begynnelsen. Med en bestilling på 260 fly, kommer vi til å åpne mange nye ruter i fremtiden, sier Kjos etter lanseringen onsdag.

- Naturlig med satsing utenfor Norge

Fakta: Norwegians internasjonale satsing Norwegian startet sin første langdistanserute i 2013, mellom Oslo og New York. De andre skandinaviske landene kom raskt etter. I 2014 begynte satsingen i London, med ruter til USA. Disse operasjonene har vokst kraftig. I august 2016 startet så ruter mellom USA og Paris, før Kjos nå fyrer opp i Barcelona med fire nye oversjøiske ruter. I dag har selskapet langdistansebaser i Oslo, Stockholm, København, New York, Fort Lauderdale, London og Bangkok. Flyvingene til og fra Paris skjer med mannskap og fly fra basene i USA. Norwegian flyr nå langdistanseruter til ni destinasjoner i USA: New York, Los Angeles, San Francisco, Fort Lauderdale, Las Vegas, Orlando, Boston, Puerto Rico og St. Croix. Selskapet har så lang bare én rute til Asia, den går til Bangkok Onsdag lanserte selskapet ytterligere satsing i København, med en ny rute til San Francisco. I vintersesongen flyr Norwegian dessuten fra de franske karibiske øyene Martinique og Guadeloupe til Boston, New York og Baltimore/Washington. I tillegg tilbyr selskapet en rute fra Guadeloupe til Fort Lauderdale.

Luftfartsekspert og førsteamanuensis Espen Andersen ved BI sier til Aftenposten at den økte satsingen fra Norwegian i Spania er som ventet:

– At Norwegian øker satsingen sin utenfor Norge har pågått en tid nå, og vi kan ikke forvente at selskapet skal komme med så mange nye interkontinentale ruter til og fra Norge. Det store markedet er Europa. Det eneste som overrasker meg er at de nye rutene fra Barcelona går til USA og ikke til Sør-Amerika og Sør-Afrika. De vil nok komme etter hvert, sier Andersen.

Ekspansjonen utenfor Norge betyr ifølge Sandaker-Nielsen ikke at selskapet nå dropper å øke sin interkontinental aktivitet fra selskapets største og viktigste hjemmemarked Norge:

– Nei, Oslo kommer definitivt til å nyte godt av Norwegians globale ekspansjon i form av nye ruter til spennende destinasjoner over hele verden, sier han.

Ved siden av den oversjøiske satsingen har Norwegian også – med stor suksess – startet rutetrafikk fra flere karibiske øyer og til store byer i USA. Disse rutene skal fortsette – og økes til vinteren.