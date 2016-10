Bjørn Kjos tar inn 11 millioner kroner hver dag på gebyrer og mat

Dette viser kvartalsregnskapet for Norwegian som ble lagt fram torsdag. Bunnlinjen viser et Norwegian i kraftig medvind, og et nettoresultat på 993 millioner kroner. Det er det beste kvartalsregnskapet selskapet har hatt noen gang.

Ikke rart Bjørn Kjos er fornøyd og sier at veksten er jevnt god i alle markeder.

En av inntektskildene som vokser kraftigst, er inntektene selskapet har på salg av ulike produkter og tjenester om bord i flyene.

De som reiser med Norwegian må betale ekstra hvis de vil ha servering, sitte på et bestemt sted i flyet og ha med seg bagasje ut over håndbagasjen.

Dessuten krever selskapet betalingsgebyr for bruk av kredittkort.

Til nå i år har passasjerene hos Norwegian betalt 3 milliarder kroner for disse tjenestene, mot 2,5 milliarder i samme periode i fjor. Det er opp 20 prosent.

– Ja, disse valgfrie tilleggstjenester utgjør en økende andel av inntektene totalt sett, slik det også gjør hos konkurrentene våre på begge sider av Atlanteren, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Aftenposten.

Han sier at salget om bord øker i takt med lengden på flyreisen, og at selskapet løpende jobber med å videreutvikle tilbudet til de reisende.

– For oss handler det om å tilby et så godt produkt som mulig og fortsette å tilby frihet til å velge hvilke tjenester de ønsker i tillegg til flyreisen, sier Sandaker-Nielsen.

Han ønsker ikke å opplyse hvilke varer som står for den største del av omsetningen.

Inntektene for Norwegian økte med nesten 1,1 milliarder kroner til 8,4 milliarder kroner i kvartalet som omfatter månedene juli, august og september.

Sterkest vekst i Spania

8,6 millioner passasjerer fløy med det norske lavprisselskapet – en økning på 12 prosent fra tredje kvartal i fjor.

Den sterkeste veksten fant sted i Spania der Norwegians nye innenriksruter har gjort landet til selskapets nest største marked, målt i antall passasjerer.

– Jeg er svært godt fornøyd med at våre trofaste kunder verden over fortsetter å fly Norwegian. Utviklingen er jevnt god i alle markeder, men den største veksten ser vi i Spania, spesielt på innenriksrutene. Rutene mellom London og Paris og USA har også en god utvikling, sier konsernsjef Bjørn Kjos.