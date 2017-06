Bjørn Kjos vokser raskt, men en billig-konkurrent fra Øst-Europa truer

Norwegians raske suksess har vakt global oppmerksomhet. Fra å være en liten norsk utfordrer, vokste selskapet i ekspressfart og jaktet i flere år på posisjonen som Skandinavias største flyselskap.

I fjor la Bjørn Kjos storebror SAS bak seg, og selskapet har også i flere år vært helt i Europa-toppen blant lavprisselskapene – bare med Ryanair og EasyJet foran seg.

Men i luftfarten er konkurransen nådeløs, og rollene forandrer seg. Norwegian vokser fort, men det hjelper ikke – det er konkurrenter som vokser enda fortere. Slik er det plutselig Norwegian som opplever å bli jaktet på.

Kjos var dobbelt så stor som konkurrenten

Det er østeuropeiske Wizz Air, et ultra-lavprisselskap med opprinnelse i Ungarn og med stort rutenett i Øst-Europa, som har tatt opp jakten på sin norske konkurrent. Selskapet, velkjent på mange flyplasser i Norge utenfor Oslo, har skutt voldsom fart de senere årene.

– Wizz Air kan vokse seg jevnstor med Norwegian allerede løpet av neste år. Ungarerne har raskere passasjervekst enn Norwegian og har et enormt potensial av nye ruter. De støvsuger markedet for fly som på kortrutene tar flere passasjerer enn Norwegians fly. Mens Norwegians vokser på langruter, satser Wizz Air på korte ruter som gir flere avganger og dermed også gir flere passasjerer, sier luftfartsanalytiker Hans Jørgen Elnæs til Aftenposten.

Elnæs, som driver analysefirmaet WinAir og blant annet har bakgrunn som Norden-sjef for Ryanair, viser til at Norwegian for 10 år siden var dobbelt så stort som sin ungarske utfordrer. Siden har både Norwegian og Wizz Air vokst raskt gjennom de senere årene. Så langt i 2017 har Wizz Air skutt virkelig fart med en vekst på over 20 prosent, mens Norwegians har ligget under 15.

Wizz Air: – Vi skal ekspandere i alle markeder

Dette, mener han, kan utgjøre en fare for Norwegian og deres posisjon blant lavprisselskapene i Europa.

– Jeg tror ikke Norwegian klarer mer enn 5–7 prosent økning i 2018, mens Wizz Air vil komme opp i 14–16 prosent, sier Elnæs og mener selskapene da virkelig vil begynne å nærme seg hverandre i antall passasjerer.

Hos Wizz Air bekrefter senior kommunikasjonsrådgiver Balazs Lovenberg de saftige vekstambisjonene selskapet har, men vil ikke kommentere situasjonen vis-à-vis Norwegian eksakt.

– Vi er i dag det største lavprisselskapet i sentral- og Øst-Europa. Vi har startet 57 nye ruter så langt i år og vil lansere ytterligere 38 senere. Disse kommer i tillegg til de over 500 vi allerede har. Jeg vil ikke spekulere i vår fremtidige vekst vis-à-vis andre aktører men bare gjøre det helt klart at vi akter å ekspandere i alle markeder, sier Lovenberg.

Norwegian: – Frykter ikke konkurransen

Han sier at selskapet i Norge opererer på åtte flyplasser, og der Torp ved Sandefjord alene har ikke mindre enn 12 ulike ruter. Selskapet har vokst fra 11.000 passasjerer i 2006, mot 1,3 millioner i fjor. I tillegg til Torp opererer Wizz Air bl.a., på flyplassene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Ålesund.

Lovenberg sier at selskapet foreløpig ikke har planer om å rykke inn i konkurransen på hovedflyplassen på Gardermoen.

Norwegians ledelse fremhever alltid Wizz Air som et selskap med lavere kostnader enn dem selv ved fremleggelse av selskapets økonomiske resultater. Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen frykter imidlertid ikke at Wizz Air skal vippe nordmennene ned fra Europa-pallen blant lavprisselskaper.

– I år vil over 30 millioner passasjerer reise med Norwegian, så det er nok en stund til Wizz Air eventuelt passerer oss. Wizz er en av svært mange konkurrenter på europeiske ruter, men de flyr i stor grad mellom sekundærflyplasser og er dermed ikke en aktør vi møter like ofte som andre, skriver han i en e-post til Aftenposten.