Brasils økonomiske snuoperasjon stanses av politisk kaos

Knapt ett år etter at Brasils president Dilma Rousseff ble fradømt embete av senatet i Brasil, kan etterfølgeren Michel Temers dager som president snart være talte. De omfattende korrupsjonssakene i Brasil tok en ny dramatisk vending 19. mai da Høyesterett åpnet etterforskning mot president Temer, og anklaget ham for korrupsjon og forsøk på å gripe inn i rettsforfølgelsen. Presidenten skal ha diskutert bestikkelser med det formål å hindre korrupsjonsavsløringer.

For vel en uke siden erklærte presidenten at økonomien hadde begynt å puste igjen, skriver Reuters. Men nå skaper den politiske uroen tvil om Brasils økonomi vil hente seg inn igjen.

Ricardo Botelho / TT / NTB scanpix

Kan stanse opp veksten

– Vi har sett positive tegn for økonomien, men det er nå en fare for at dette ikke er liv laga, sier Svein Harald Øygard som i en årrekke har jobbet for McKinsey i Brasil, men som 1. juni begynner for fullt i Sparebank1 Markets. Han har tidligere vært statssekretær for Ap og var også sentralbanksjef på Island etter at krisen traff sagaøya.

Anne Gjertsen

For ett år siden mente prognosemakerne at Brasil allerede i år skulle ha positiv vekst, men nå ventes det at dette blir utsatt, og at landet først kommer på plussiden i 2018, som grafikken viser.

Les intervjuet med Svein Harald Øygard: Brasil – landet som trodde det hadde råd til alt.

Ifølge Øygard er arbeidsløsheten fortsatt meget høy på over 12 prosent. Noen av lyspunktene er at inflasjonen har gått ned, det har vært rekordoverskudd på handelsbalansen og underskuddet på statsbudsjettet er redusert.

Morten Uglum

Fakta: Norge i Brasil Brasil er Norges største handelspartner utenfor EU og USA.

Tall for 2014 viste at det er mer enn 100 norske selskaper i Brasil. De sysselsetter omkring 19.500 personer. Hvor stor nedgangen i sysselsettingen har vært i krisen, finnes det ikke oppdaterte tall for.

Oljefondet har alene investert 65 milliarder kroner i Brasil. Kilde: Innovasjon Norge/Norges Bank

Kan felle presidenten

Temer har gjennomført reformer som har bidratt til å legge til rette for økonomisk vekst. Det dreier seg ikke minst om reformer av offentlig sektor. Temers største prosjekt var en stor - og kontroversiell - pensjonsreform.

Åtte måneder etter OL: Dette er den rystende sannhet om gjenbruk

Brasils statsdominerte oljeselskap Petrobras, som er verdens mest forgjeldende oljeselskap, har mistet en rekke privilegier og må selge oljeandeler. Selskaper som Total og Statoil har kjøpt seg opp. Shell kjøpte det britiske selskapet BG, som hadde Brasil som sin største posisjon.

NACHO DOCE / X01629

Øygard sier at det er trolig at saken som nå seiler opp er alvorlig nok til å føre til presidentens avgang.

Etterforskningen har avdekket korrupsjon blant leverandører til Petrobras og i bygg- og anleggssektoren. Nå er landets kjøttgigant i søkelyset.

– Betyr ikke det at Brasil er gjennomsyret av korrupsjon?

– I de årene jeg har bodd i Brasil møtte jeg ikke korrupsjon i hverdagen i form av tjenestemenn som ville ha penger. Brasilianere flest er meget, meget hederlige. Mitt inntrykk er at korrupsjon ikke er vanlig mellom private bedrifter. Det er fullt mulig for virksomheter med nulltoleranse for korrupsjon å lykkes i Brasil.

Korrupsjonssakene er på toppnivå i skjæringen mellom det offentlige og enkelte store, familieeide bedrifter. Folkevalgte i Brasil har hatt immunitet og alle de tre største partiene har tilsynelatende hevet seg over loven. Noen store familieeide bedrifter har betalt for kontrakter, tillatelser, reguleringer, lån fra statsbanker og skattefradrag.

Øygard sier at det positive i det som nå skjer er at rettsvesen og mediene tar dette alvorlig. Sakene rulles opp en etter en.

– For noen år siden ble det innført en lov i Brasil som gir mulighet for strafferabatt for korrupsjonstiltalte som gir informasjon til politiet om andre kriminelle forhold. Dermed fortsetter disse avsløringene, forteller Øygard.

Betinget optimist

Ifølge Øygard er det et betydelig problem at Brasils økonomi langt på vei er lukket for import og har et finmasket regelverk drevet frem av særinteresser. Problemene er skapt internt og må løses i landet.

– Men dette er et enormt marked og med 200 millioner innbyggere. Brasil har heller ikke de samme ubalansene i økonomien som f.eks. Hellas og Venezuela. Det er en oppdrift i denne økonomien som gjør at det er betydelige muligheter, sier han.

Det er betydelige problemer også i andre land i regionen, som for eksempel Venezuela. Ifølge Øygard slår dette i liten grad inn i Brasils økonomi fordi den er så skjermet.

– Men det er en viss historisk likhet. Både Venezuela og Brasil trodde de hadde råd til alt, fordi de hadde betydelige oljereserver.