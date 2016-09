Casey Gerald vokste opp i et fattig strøk i Dallas og kom inn på Yale University via et fotball-stipend. Etter studiene der, prøvde han seg blant annet som gründer i New York, før han søkte seg inn på Harvard Business School.

Der ble han kjent med tre andre studenter, som under en fest diskuterte hvordan de kunne bruke kompetansen sin for å gjøre en forskjell. Det var slik idéen til organisasjonen MBAs Across America tok form.

– Vi sa til hverandre: «Hva om vi tok med oss kunnskapen vår og brukte en sommer på ikke å tjene penger, men på å gjøre en forskjell». Vi startet i Detroit, hvor vi skulle være en uke hos frisøren Sebastian Jackson, som brukte håret fra kundene til gjødsel for trær. For hver kunde som klippet seg hos ham, plantet han et nytt tre i Detroit. Målet hans var ikke bare å tjene nok til å redde familien, men til å redde byen, forteller Gerald via Skype fra USA.

Ble kjent over natten

Den sommeren tilbrakte han og studievennene åtte uker på veien rundt i USA, der de blåste liv i flere små virksomheter med betydning i lokalsamfunnet. Senere har organisasjonen vokst og blitt til et eget kurs ved Harvard Business School.

Da Gerald som avgangsstudent ved Harvard ble valgt til å holde studentenes tale, var den så rørende at han ble kjent landet rundt over natten.

Talen han holdt i 2014 skal vi komme tilbake til senere, men siden den gang har Gerald vært på forsiden av Fast Company, snakket på TED Talk og på en rekke andre, kjente arrangementer. 20. september kommer han til Aftenpostens konferanse «Teknologi og fremtidens arbeidsliv».

– Trenger bare litt medvind

Da Gerald og medstudentene kom til frisøren Sebastian Jackson i Detroit, hjalp de ham blant annet med å sette opp enkle forretningsløsninger. En stund etter at de hadde reist derfra, ringte Jackson til Gerald og fortalte at inntektene hans hadde tredoblet seg, og at han hadde fått en investor med på laget for å få forretningen til å vokse.

– Det vi lærte den sommeren var ikke at hjelpeløse folk rundt om i landet trengte råd fra briljante studenter ved prestisjeuniversiteter, men at det finnes fantastisk mange mennesker som har startet en virksomhet og bare trenger litt medvind for å få forretningen til å blomstre, sier Gerald.

Gerald mener selskaper ikke lenger kan overleve bare ved å jakte på kvartalsresultater om omsetningsrekorder.

– Jeg tror samfunnet og forbrukerne vil etterspørre selskaper som har en større hensikt enn bare å jakte penger, selskaper som vil bedre samfunnet og menneskenes liv på en eller annen måte, mener Gerald.

Praksis midt i finanskrisen

Geralds reise frem til Harvard-studier og suksess er bygget på flere erfaringer med frykt og usikkerhet som stikkord.

Seks år før han holder avgangstalen ved Harvard, går Casey Gerald forventningsfull inn i investeringsbanken Lehman Brothers på Wall Street. Det er sommeren 2008, og Casey har fått en praksisplass i det den gang så anerkjente selskapet. Men i løpet av den første dagen han er der, skal 3000 mennesker få sparken.

– Sjefen min forklarte at dette er en bransje der alt går i sykluser, ting vil komme tilbake til det normale, sa han. Men neste uke sa også han opp jobben. Og resten av historien om finanskrisen kjenner vel alle. Det jeg lærte da var at det ikke finnes noe som er sikkert, ikke i jobbene våre, ikke i karrierene våre, ikke i resten av livet, sier Gerald.

Drevet av frykt

Gerald mener vi må forsøke å omfavne usikkerhet og frykt, både på et personlig plan, i jobb-, næringsliv og politikk.

I avgangstalen sin ved Harvard Business School forteller han om frykten han følte da han en natt i 2007 ble overfalt og ranet i sitt eget hjem. Og hvordan han, i øyeblikket han trodde han skulle dø, innså at han hele livet hadde vært drevet av frykt. Frykt for ikke å være god nok til å bli elsket, frykt for at han ikke ville tjene nok penger, frykt for å feile på Yale.

Studentene ved Harvard Business School, kjent for å ha fostret personer i USAs makt- og næringslivselite, var nok ikke forberedt på den personlige og reflekterte avgangstalen, fremført på en så profesjonell og innlevende måte at Gerald senere er blitt sammenlignet med Barack Obama.

Men Gerald må ha truffet en nerve hos både studentene og det amerikanske folk, for den endte med stor applaus og er sett av 200.000 på Youtube.

Han forklarer til Aftenposten at han mener mange blir drevet av frykt i dag.

– Vi må forsøke å overvinne denne frykten. Frykt førte til Brexit i Storbritannia. Her i USA har vi et land i krise. Frykten fører til at noen politikere ønsker å stenge landets grenser. Særlig ledere, enten det er i politikk eller næringsliv, må vekk fra denne frykten, for den fører ingen gode steder, mener Gerald.

Ble foreldreløs som 12-åring

Natten da han fikk en pistol rettet mot hodet sitt i 2007, var ikke første gang Gerald kjente på frykt.

Da Gerald var 12 år, forsvant moren hans, som var psykisk syk, og han ble foreldreløs.

– Hun var den som støttet meg i drømmene mine. Da hun forsvant, så stoppet jeg en periode å håpe og drømme. Like før jeg ga opp, var det noen i nabolaget som kom til meg, som brettet opp ermene og sa «hei, hvordan kan vi hjelpe deg?». Noen av dem kjente jeg ikke en gang.

– Det har formet meg og hvordan jeg går gjennom verden i dag. Jeg tenker kontinuerlig på hvordan jeg kan føle det andre føler og hjelpe dem. Jeg prøver også å orientere arbeidet mitt via disse tankene, forteller Gerald.

– Så du mener begreper som frykt og empati er viktige å forstå også i næringslivet og arbeidslivet?

– Ja, absolutt. Spørsmålet er hvordan vi kan omfavne ting i stedet for å bli redde. Det er et psykologisk spørsmål, men vi ser det også i USAs presidentvalg nå. Vi ser det hos selskapene, som føler de må gi aksjonærene enorme avkastninger.

– Vi må hver og en tørre å stoppe opp og spørre oss selv hva som er hensikten med det vi gjør. Det må være en dypere mening enn kvartalsresultater og hierarkier, sier Gerald.

– Hvordan reagerer folk i næringslivet når du sier at inntjening ikke kan være eneste hensikt?

– Enkelte mener at dette bare er idealisme, og at alt som ikke handler om inntjening, er distraksjoner. Men veldig mange som jobber i næringslivet kommer til meg og sier at jeg artikulerer følelser de har kjent på selv, som de ikke har hatt ord for, men tenkt på i private stunder, sier Gerald.

Testen i vår tid

– Jeg tror «testen» i vår tid ikke vil være hvilket selskap som tjener mest, sier Gerald.

– Testen i vår tid vil være hvilket selskap som vil gjøre en reell forskjell i livet til mennesker, enten via produkter, tjenester eller idéer. Verden vil etterspørre dette fremover, og forhåpentlig vil vi få ledere som tenker på dette i tiden som kommer, sier Gerald.