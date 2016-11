Charterselskap selger kniver, gryter og støvsugere for å spe på inntektene

Det er TUI, mest kjent under merkenavnet Star Tour, som har kastet seg inn i det raskt voksende markedet for netthandel.

For mens nordmenns kjøp av charterreiser har hatt en dalende kurve i mange år nå, går netthandelen rett til himmels.

Som det første av charterselskapene her i landet lanserer nå det tyskbaserte selskapet nettsatsingen TUI Shop.

Tidligere ble charterkunder pepret med tilbud om taxfree når man bestilte en Sydentur. Nå blir man tilbudt et stort varespekter som ikke umiddelbart vil oppfattes som spesielt relevant i forhold til primærproduktet feriereiser.

Skulle det være en messinglysestake eller støvsuger?

Nettbutikken tilbyr nemlig alt fra brannstiger, kniver, kasseroller og høyttalere til støvsugere, messinglysestaker og hurtigmiksere. Så langt operer TUI med seks ulike varekategorier som bl.a. dreier seg om hjem og interiør, kjøkkentilbehør og elektronikk.

I motsetning til taxfreehandelen, som utelukkende er rettet mot reisende kunder, er den nye nettbutikken åpen for alle uavhengig av kundeforholdet til charterselskapet:

– Ja, dette er en nettbutikk som er et supplement til både kunder og alle andre som måtte ønske å handle på nett. Ettersom produktet er helt nytt så jobber vi med å optimalisere dette i tråd med våre kunders behov og ønsker. Både innhold og tilbud kan endre seg med tiden, sier kommunikasjonsansvarlig for TUI i Norge, Nora Aspengren, til Aftenposten. TUI sier at selskapet ønsker å teste ut dette nye tilbudet, og er spent på responsen i markedet.

Frykter ikke taxfree-konkurransen

– Tanken er jo at dette skal være et tilleggsprodukt for dem som er inne på vår nettside, sier Aspengren som sier at TUI oppfatter tiltaket som et spennende forsøk og derfor ikke ønsker å si noe om selskapets kommersielle forhåpninger med nysatsingen.

I er man derimot ikke redd for at TUI Shop, der man også selger parfyme og kosmetikk, skal bli en konkurrent til den tradisjonelle taxfreehandelen:

– Nei, det er vi ikke bekymret for. Nordmenn elsker sin taxfree og det er faktisk en stor del av folks reiseopplevelse, så nei det er jeg ikke bekymret for. I nettbutikken får du gode tilbud på utvalgte varer uansett hvor du måtte befinne deg. Taxfreehandel er jo forbeholdt de som er på vei ut eller inn til landet. At vi kan tilby gode tilbud er jo en bonus uansett, mener Aspengren.

Fenomenet med tilleggssalg er velkjent fra luftfarten. Har pressede flyselskaper fyller setelommene med store og tykke handlekataloger som de håper passasjerene skal bruke kredittkortet sitt på.

Vil ikke kopiere TUI

Ving, som er landers klart største i charterbransjen, vil ikke kopiere TUIs siste fremstøt.

– Nei, det kan jeg si med sikkerhet at vi ikke kommer til å satse på, sier adm. dir i Ving i Norge, Christian Grønli, til Aftenposten.

Grønli sier at selskapet satser betydelig på den tradisjonelle taxfreehandelen, som er en viktig bi-inntektskilde til salget av feriereiser. Reisende får tilbud om taxfree-varer mange ganger i forbindelse med en feriereise – etter bestilling, under flyturen både til og fra feriestedet.

– Den handelen vi skal drive med tilleggsprodukter skal være reiserelatert, og slik blir det også i fortsettelsen. Jeg forstår at andre i reisebransjen leter etter andre inntektskilder siden marginene i denne næringen er så små, men jeg er redd for å vanne ut varemerket vårt hvis vi skulle begynne å selge kjøkkenutstyr og støvsugere også, sier Grønli.