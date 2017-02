DNB prøver på nytt å stanse massesøksmål

DNB anker Oslo tingretts beslutning om at Forbrukerrådet kan gå til søksmål mot banken på vegne av 180.000 fondskunder.

Forbrukerrådet mener at 180.000 kunder i tre aksjefond har betalt for en tjeneste de ikke har fått. De ønsker å gå til sak med et totalt krav mot banken på over 690 millioner kroner.

DNB

I starten av januar bestemte Oslo tingrett at Forbrukerrådet får gå til sak mot DNB. Den avgjørelsen har DNB nå anket, melder NRK.

– Banken mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt, fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Bakgrunnen for kravet fra Forbrukerrådet er en påstand om at fondene er solgt og markedsført som aktivt forvaltede, mens kun 12 prosent av DNB Norge-fondet var aktivt forvaltet. Dette har banken tilbakevist.