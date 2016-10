De rikeste kvinnene i Norge har arvet eller giftet seg til pengene

Mens de fem rikeste mennene tilsammen har en formue på over 40 milliarder, har de fem rikeste kvinnene tilsammen 23 milliarder.

Hvorfor er det slik?

Leder for likestillingsforskningen ved Institutt for samfunnsforskning Mari Teigen påpeker at store verdier og eiendom tradisjonelt har vært et mannlig domene.

– Vi har hatt en voldsom utvikling på kvinners deltagelse i arbeidsmarkedet de siste tiårene, men noen områder har det skjedd veldig lite. Når det gjelder å forvalte store kapitalinteresser så er det fortsatt svært mannsdominert, sier hun.

Ifølge Kapital har 49 av de 50 rikeste kvinnene arvet eller giftet seg til formuene sine.

– Det er langt flere menn som er investorer og som tar mer risiko. Vi trenger å få mer kunnskap om hva er barrierene som kan forklare disse store kjønnsforskjellene. Økonomisk makt betyr samfunnsmessig innflytelse. Derfor er dette en viktig sak for likestillingen, sier Teigen.

Andresen-søstre i toppen

Blant de ti mest formuende i landet er det tre kvinner. Ferd-søstrene på en delt 5. plass og rikest av kvinnene med 7 milliarder kroner hver i formue.

Forbes utnevnte Alexandra Andresen i mars i år til verdens yngste dollarmilliardær. Ifølge Forbes er formuen hennes på over 10 milliarder norske kroner.

Alexandra Andresen satser på en karriere innen ridning, mens storesøster Katharina studerer samfunnsøkonomi i Amsterdam.

Alexandra Andresen har en åpen Instagram-profil der hun legger ut bilder fra ridningen:

Familiefirma verdt 26 milliarder

Familien Andresen har gjennom flere generasjoner bygget opp sin formue gjennom Tiedemanns tobakkfabrikk, før deres far Johan H. Andresen i 2005 solgte seg helt ut av tobakksindustrien.

Mesteparten av familieformuen ligger nå i industri- og finanskonsernet Ferd. For noen år siden fikk døtrene overført 42 prosent hver av verdiene.

Selskapet eier blant annet Swix, Mestergruppen, Elopak, Aibel og Interwell. Selskapets verdijusterte egenkapital var på 26,8 milliarder kroner per juli, ifølge e24.no.

– Jeg vil gi døtrene mine muligheten til å velge som egne individer og ikke som forutinntatte roboter, sa Johan H. Andresen i et intervju med Aftenposten i fjor. Les intervjuet her.

De to søstrene er ikke de eneste under 25 år på listen over Norges 20 rikeste kvinner. På 16. plass er Julie Varner (23) med 856 millioner kroner i formue.

Den nå avdøde gründeren Frank Varner grunnla Dressmann. I dag eier Varner-gruppen Cubus, BikBok, Dressmann, Vivikes og Carlings. Flere av arvingene er på listen over Norges rikeste.

Sammenlign din inntekt med den rikeste og gjennomsnittet i din kommune her:

Wilhelmsen-arving på tredjeplass

Norges tredje rikeste kvinne er Margaret Boel Garmann (61) med en formue på 5 milliarder kroner. Hun er arving i Wilhelmsen-rederiet. Hun er på 27. plass over Kapitals 400 rikeste.

Wilhelmsen-familiens formue stiger blant annet på grunn av god avkastning fra aksjene i Royal Caribbean Cruises. Gjennom selskapet Linstow eier familien hoteller, kjøpesentre og kontoreiendommer, parkeringshus og fritidseiendommer til milliardverdier, skriver Kapital.

De tjener 5 til 25 millioner i året og har det mangedoble i formue, men du har aldri hørt om dem. Knut Olav Åmås om Norges anonyme overklasse.

Søreide, Kjell Inge / SCANPIX

Matematikk-lektor på fjerdeplass

På fjerdeplass over Norges rikeste kvinner er Rannfrid Rasmussen (81) med en formue på 3 milliarder kroner. Kristiansand-kvinnen er arving etter rederiet Rasmussen. Hun er utdannet lektor. Ligningstallene for 2011 viser at hun har en formue på 2,5 milliarder kroner.

Rasmussen er utdannet ved Universitetet i Oslo og har tidligere undervist i matematikk ved Agder Distriktshøyskole og Høyskolen i Agder.

Skipsmeglerarving på 5. plass

Menne (Anne Merete) Stensland er datter av skipsmegler Inge Steensland. Hun står oppført med 1,4 milliarder i formue.

Steensland er styremedlem i en rekke firmaer innen shipping, eiendom og finans og har rekke eiendommer i Stavanger, ifølge Wikipedia.