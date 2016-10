Tirsdag ettermiddag mottar SAS det første av 30 nye fly av typen Airbus A320 neo, som er Europas nye storsatsing i luftfarten.

Nyflyet er Airbus-fabrikkens siste stikk mot sin amerikanske konkurrent Boeing.

På utsiden vil flyet, i alle fall for folk flest, se ut som hvilket som helst annet SAS-fly med den vanlige bemalingen. Det er først innvendig endringene melder seg for passasjerene.

SAS håper disse forandringene skal by på en så mye bedre reiseopplevelse at det påvirker folks valg av hvilket selskap de velger å reise med.

Blant annet er det bredere seter, fordi også vi europeere er blitt større.

Fakta: A320 neo Bygges av den europeiske flyfabrikken Airbus. Flyet får 174 seter i SAS’ versjon. Flyet er 37,6 meter langt, og har et vingespenn på 35,8 meter. Marsjfart er 840 km/t, og har en rekkevidde på 4,600 km. SAS har valgt CFM Leap-motorer på sine fly.

Starter en omfattende fornyelse

– Det er en stor investering å ruste oss i konkurransen i Europa, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Dermed gjør SAS et forsøk på å kneble Norwegian-sjef Bjørn Kjos, som ofte trekker frem selskapets moderne flyflåte med 737–800 som et klart fortrinn i valget mellom de to.

SAS-fornyelsen kommer samtidig med at selskapet er inne i en kraftig vekst på langdistansemarkedet.

Flere nye langrutefly har ført til åpning av nye interkontinentale ruter, blant annet en ny direkterute mellom Oslo og Miami, som går fire ganger i uken. Samtlige langdistansefly har også fått helt en helt ny og oppgradert innredning.

Når selskapet nå får sine fabrikknye Airbus A320neo-fly, innebærer dette starten på en fornyelse også for kort- og mellomdistansetrafikken.

Halvert støy, lavere forbruk

SAS har bestilt 30 nye fly med opsjon på ytterligere 11.

Flyene støyer langt mindre enn tidligere modeller, og bruker 20 prosent mindre drivstoff.

Listeprisen for bestillingen er beregnet til 16 milliarder kroner. Men investeringen i nye fly stanser ikke med dette:

SAS putter ytterligere 500 millioner kroner inn i en ombygging av kabinene på alle sine 100 kort- og mellomdistansefly, noe som gjør dette prosjektet til den største make-up selskapet har foretatt siden Janne Carlzons berømte opprustning av selskapet på 1980-tallet.

– Dette er vi overbevist om blir knallbra – både for miljøet og for passasjerene, sier Johansen.

Bredere seter

For de reisende med de nye kort- og mellomdistanseflyene blir det trolig mest iøynefallende at selskapet for første gang i historien går bort fra den blå-pregede kabinen.

De nye A320neo-flyene er de første som får den nye gråfargen som på selskapets nyinnredede langdistansefly. I løpet av et par års tid skal alle flyene, også Boeing 737-flyene, ha det samme interiøret.

Viktigere for reiseopplevelsen med Airbus-flyene blir det imidlertid at beinplassen blir bedre enn i dagens utgave av flytypen, og at de nye setene faktisk blir en tomme bredere.

Den økte setebredden med 2,5 centimeter er den nye Airbus-standarden som tar hensyn til at vi er blitt litt større. Fabrikken har måttet utvide flykroppen med syv tommer for å få dette til.

– Bredere seter gir passasjerene en bedre sittekomfort, og gir en mer behagelig flytur enn dagens seter. God sitteplass blir spesielt viktig på de litt lengre Europa-rutene der disse flyene også skal operere, sier Johansen.

- Folk opptatt av pris, ikke av flytype

Førsteamanuensis ved BI og ekspert på luftfart, Espen Andersen, sier det er på tide at SAS kjøper nye fly som også er mer drivstoffgjerrige enn dagens utgave.

– Med tanke på stigende utgifter til drivstoff og økende avgifter til myndighetene, er det selvsagt lurt å kjøpe fly som kan dempe slike kostnader. Konkurransen om passasjerene er hard, og med lavere kostnader kan man også holde lavere priser. For folk flest tror jeg derimot ikke flytypen har noe å si, der spiller nok billettprisen den helt avgjørende rollen, mener Andersen.

Nyflyene får også en kraftig forbedret WiFi med 12 mbit hastighet som SAS lover skal være rask nok til også å kunne strømme video i flyet. Det blir USB-uttak i setene. Bruk av WiFi blir gratis for alle Eurobonus-medlemmer og reisende i Plus-klassen.