Den spanske ministeren ble avslørt i Panama Papers. Så ville regjeringen gi ham toppjobb i Verdensbanken.

Tidligere industri- og energiminister José Manuel Soria i Spania sa fra seg ministerposten i kjølvannet av Panama Papers-avsløringene om at han har forbindelser til selskaper i skatteparadisene Panama og Jersey.

Likevel ville den midlertidige spanske regjeringen at han skulle representere landet i styret i Verdensbanken. Regjeringen annonserte Soria som sin fremste kandidat til jobben forrige fredag.

At regjeringen valgte en tidligere minister som måtte gå av etter løgn, har vakt sterke reaksjoner i Spania. I skrivende stund har 250.000 skrevet under på en underskriftskampanje som ber om at Verdensbanken avviser Sorias kandidatur.

Men guvernørforsamlingen i Verdensbanken, som består av en representant fra regjeringen i hvert av de 189 medlemslandene, kom aldri så langt som å vurdere Sorias kandidatur.

Tirsdag kveld melder den spanske avisen El Confidencial at Soria har trukket seg selv.

Finansministeren: – Ingen bedre kvalifisert

Finansminister Luis de Guindos har tidligere gått ut og forsvart avgjørelsen om å annonsere Soria som Spanias kandidat til styret i Verdensbanken, ifølge El País.

Guindos hevder at Soria er den best kvalifiserte spanjolen til jobben.

– Han ønsket å bli utnevnt, og det ville vært ulovlig å nekte ham det. Han er hverken utestengt eller under etterforskning.

Sosialistpartiet (PSOE), som er i opposisjon, gikk ut og krevde at finansministeren møter i Kongressen og forklarer hvordan Soria kunne bli valgt som landets kandidat. Det er usikkert om det kravet står ved lag nå som Soria har trukket sitt kandidatur.

Styret i Verdensbanken består av 25 personer. Dersom Soria hadde blitt valgt, hadde han fått tittelen «executive director» og en årlig nettolønn som tilsvarer rundt 2 millioner norske kroner. Det er styremedlemmene som til daglig leder Verdensbanken og tar beslutninger om lån og annen finansiell støtte.

Fakta: Dette gjør styret i Verdensbanken Styret i Verdensbanken består av 25 medlemmer og president Jim Yong Kim. Medlemmene blir nominert av myndighetene i Verdensbankens medlemsland og valgt inn for to år av gangen. Styremedlemmene er ansvarlig for den daglige driften av Verdensbanken. I tillegg tar de avgjørelser i følgende saker: Lån fra Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling (IBRD)

Kreditt og stønad fra Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)

Investeringer fra Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC)

Garantier fra Det multilaterale garanti-instituttet (MIGA)

Retningslinjer som legger føringer for Verdensbankgruppens generelle virksomhet

Godkjenne den amerikanske regjeringens valg av bankpresident Kilde: Verdensbanken

Trakk seg med umiddelbar virkning

Etter avsløringene om Soria i spanske El Confidencial, laSexta og andre medier nektet han først for å ha gjort noe galt. Han gikk også med på å forklare seg for Kongressen, men trakk seg senere med umiddelbar virkning fra ministerposten, blant annet etter å ha gitt motstridende forklaringer i offentligheten.

Han sa også fra seg vervene som representant i Kongressen og lokallagsleder for partiet på Kanariøyene.

Soria forklarte sin avgang i april med at han ikke ønsket å være en belastning for det konservative partiet PP og den midlertidige regjeringen som pr. i dag styrer i Spania.

– Jeg går av i lys av mine gjentatte feil de siste dagene, relatert til mine forklaringer om mine forretninger, og den åpenbare skaden situasjonen påfører den spanske regjeringen, sa han.

250.000 har signert underskriftskampanje

Siden valget i Spania i desember har det ikke vært mulig å få plass en permanent regjering i landet. Senest forrige fredag avviste nasjonalforsamlingen statsministerens forsøk på å danne en ny regjering. Utnevnelsen av Soria ble annonsert like etterpå.

Mariano Rajoy, fungerende statsminister, bekrefter at Soria fortalte at han ønsket å bli utnevnt til jobben i Verdensbanken i juni, to måneder etter Panama Papers-avsløringene. Rajoy forsvarer Soria og sier ifølge El País:

– Dersom en offentlig tjenestemann ikke kan være en offentlig tjenestemann, hva er det da som skjer?