Derfor ble denne mannen kalt «verdens slemmeste sjef»

«Ikke snakk til meg når dere møter meg. Hvis jeg vil snakke med dere, gjør jeg det. Jeg vil spare halsen. Jeg vil ikke ødelegge den ved å si hei til alle dere drittsekker.»

Han la ikke fingrene mellom, oljebaronen Edward Mike Davis, når han henvendte seg til sine ansatte gjennom sine stadige notater han sendte dem.

Davis var i mange år den styrtrike eieren av Tiger Oil Company, basert i Houston.

Selskapet startet han med penger han fikk etter skilsmissen fra sin kone Helen Bonfils. Han giftet seg med den 69 år gamle og rike aviseierdatteren fra Denver da han var bare 28 år gammel. De ble skilt i 1971.

- Folk med langt hår, vasker seg ikke

Slik startet oljeeventyret for «Tiger Mike», som han ble kalt. Han sto for en lederstil som var beryktet i bransjen. De manger gruoppvekkende historien lever videre i bokform og på nettet, og har fått ny aktualitet siden Davis døde i september.

Amerikanske aviser, bl.a. Huffington Post, gjengir nå en del av uttalelsene han fyrte av mot sine ansatte, og som også er blitt samlet i en memoarbok. De har det til felles at de ikke akkurat preges av å være direkte velvalgte og fintfølende beskjeder.

Som denne, som gikk ut over folk som våget å stille på jobb med langt hår:

«Enhver som lar håret vokse ned over ørene, slik at man ikke kan se ørfene, vasker seg ikke. Hvis de ikke vasker seg, stinker de. Og hvis de stinker vil jeg ikke ha dem rundt meg», var et av utfallene.

- Jeg kan banne til hvem jeg vil

En annen gikk slik:

«Der er én ting som skiller meg fra mine ansatte. Jeg er kjent for å være et rasshøl, og det vil jeg fortsette å være. Jeg kan banne offentlig foran hvem som helst og gjøre akkurat hva jeg vil, for jeg betaler regningene. Når du arbeider for meg har du ikke det privilegiet, skrev Davis.

Han hadde absolutt ikke sans for medarbeidere som på død og liv skulle feire fødselsdag på jobben:

«Her blir det ikke flere fødselsdagsfeiringer, fødselsdagskaker eller feiring av noen annen art på kontoret. Dette er en arbeidsplass. Hvis dere vil feire noe, så kan dere gjøre det i fritiden deres», skrev han.

- Betaler deg ikke for å komme med unnskyldninger

Han gjorde heller ikke noe forsøk på å skjule at han stilte klare krav til de som jobbet for ham:

«Jeg vil ikke høre en unnskyldning fra noen. Jeg betaler ikke folk for å komme med unnnskyldninger, jeg betaler dem for å skape resultater. Hvis du ikke kan gjøre jobben din på den måten jeg ønsker den gjort, kan du finne deg annet arbeid», mente oljebaronen.

Og nåde den som ikke gjorde jobben sin:

«Alt unødvendig snakk eller sladder blant ansatte på dette kontoret vil umiddelbart føre til oppsigelse. Ikke snakk om andre mennesker eller ha andre temaer enn jobben. Gjør jobben din og hold kjeft», skrev han også.

Så langt er det ikke noen som har rykket ut med og tatt Davis i forsvar.

Tiger Oil Company gikk konkurs i 1980.