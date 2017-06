Dette er det aller dyreste landet i verden å bo i. Det er ikke Norge.

En helt ny undersøkelse viser at Norge er det fjerde dyreste landet å bo i. Undersøkelsen rangerer ikke landene, men næringslivsredaksjonen i Svenska Dagbladet har gått gjennom tallene og funnet de fem dyreste landene i verden.

Numbeo er, ifølge sin egen nettside, verdens største database med brukerleverte data om byer og land. Undersøkelsen vi omtaler, er basert på 3.663.646 priser i 6601 byer levert av 401.791 personer.

5. Bahamas – 104 poeng

Nord for Cuba og øst for Florida ligger øygruppen Bahamas. Det er en populær turistdestinasjon for amerikanere, særlig for innbyggerne i de store byene på østkysten som New York, Boston og – litt inn i landet – Chicago, som rømmer hit for å få et mildere klima i vintersesongen.

Dollartunge amerikanere kan være med på å heve prisnivået på Bahamas, mens konkurransen om turistene kanskje har æren for at det er relativt rimelig å spise på den eksklusive øygruppen.

Totalt får den 104 indekspoeng, men restaurantene ender ned på 90.

4. Norge – 106 poeng

For en gangs skyld er det kanskje like greit ikke å komme på en pallplass. Men enda en gang er Norge oppe i toppen på internasjonal priskåring. At det ikke er tilfeldig, viser Numbeos rangering av verdens dyreste byer. Stavanger (9. plass), Trondheim (10) og Oslo (13) er helt i toppen.

Det positive for Norge, er at det er relativt billig å leie et sted å bo (39,9 poeng), mens restaurantbesøk (117) og dagligvareprisene (98) trekker opp.

Vi er oppe på annenplass på verdens aller enkleste, globale prisindeks. Der er vi bare slått av Sveits.

3. Island – 111,7 poeng

Island har akkurat samme profil som Norge. Det er billig å bo, men dyrt å spise. Island er inne i en turistboom, antall turister har økt dramatisk de siste årene, og det utnytter åpenbart restaurantbransjen på sagaøya.

Den får 119,7 indekspoeng, mens matvareprisene får 103 og boligleie «bare» 46. I undersøkelsen er Reykjavik verdens 11. dyreste by, ørlite billigere enn Trondheim.

2. Sveits – 122 poeng

I den lille alpenasjonen er det meste flott, ordentlig – og dyrt. Så dyrt at landet kommer ut som det nest dyreste landet å bo i.

Landet har både storbyer og turistdestinasjoner med høyt prisnivå. Igjen er det maten som fører landet høyt opp på listen, mens restaurantbesøk får 119 poeng, ligger dagligvarer på hele 122. Også i Sveits er det ifølge undersøkelsen relativt billig å leie bolig, indeks 57.

1. Bermuda – 146 poeng

Suverent på topp ligger nok en liten øystat i Atlanterhavet, nemlig Bermuda. Det selvstyrte, britiske territoriet i havet øst for USA, har fine strender, rent vann, en middeltemperatur på 22 grader, vakre solnedganger – og skyhøye priser.

Å spise ute er rekorddyrt, 146 poeng, mens dagligvareprisene får en indeks på 139. Å leie bolig får en lavere indeks, men i forhold til andre land er også det dyrt på Bermuda: 104,7.

Det som er gunstig på Bermuda, er skatteregimet. Landet har lenge vært ett av verdens skatteparadis.