En av Vinmonopolets storselgere kritiseres for å betale mindre lønn til svarte enn hvite medarbeidere

Det er Svenska Dagbladet som omtaler rapporten til den svenske økonomen Dick Forslund, «Apartheid and wage inequality at Robertson Winery 2013–2015».

Rapporten er kommet i stand etter massiv kritikk av vinprodusentens lønns- og fagforeningspolitikk, som blant annet har ført til streik og boikottaksjoner.

– Forskjellene er slående: En hvit fagansatt tjener i gjennomsnitt fire ganger mer enn en svart. Dette er opplysninger som er så oppsiktsvekkende at de burde resultere i reaksjoner fra sørafrikanske myndigheter, sier Dick Forslund til Svenska Dagbladet.

– Det handler om slående forskjeller i gjennomsnittlig lønn som følger de gamle apartheid-kategoriene. Også kvinner er diskriminert opp til ledelsesnivå. Toppsjefen har en lønn som tilsvarer 30 årslønner for en gjennomsnittlig ufaglært medarbeider, sier han.

– Apartheid overalt i arbeidslivet i Sør-Afrika

Dick Forslund er doktor i bedriftsøkonomi ved den sørafrikanske organisasjonen Alternative Information and Development Centre.

På oppdrag fra fagforeningen CSAAWU har han gransket lønnsforskjellene på Robertson Winery fra 2013–2015, basert på offisiell statistikk.

Selskapet må ifølge sørafrikansk lov føre statistikk inndelt etter de gamle apartheidkategoriene «Africans», «Coloured», «Indians» og «White».

Dick Forslund påpeker at Robertson ikke er unik i Sør-Afrika når det gjelder denne form for lønnsdiskriminering.

– Man skal vite at apartheid fortsatt finnes overalt i Sør-Afrikas arbeidsmarked. Fra utenlandske selskap finnes det ofte en vilje til ikke å ville vite, men tallenes tale er klar, sier han til SVD.

Har streiket i over en måned

I over en måned har 300 av de drøyt 400 ansatte på Robertson Winerys fabrikk protestert utenfor inngangen til fabrikken.

Kravene er klare:

Å tillate at fagforeningen får adgang på plantasjen og at de ansatte kan organisere seg.

En månedslønn på minst 8500 rand, som tilsvarer rundt 5500 kroner.

Dagens lønn er rundt 3500 rand, for de med den laveste lønnen.

Robertson har respondert på aksjonene med tilby en lønnsvekst på 8 prosent og å ansette nye arbeidere fra slumområdene i nærheten for å holde produksjonen i gang, skriver Svenska Dagbladet.

Robertson-distriktet ligger noen mil øst for Cape Town.

Robertson Winerys sjef Anton Cilliers kommenterer anklagene i en pressemelding på selskapets hjemmeside:

– Robertson Winery er overbevist om at uenigheten lar seg løse gjennom konstruktivt engasjement og forhandlinger.

Svensk importør tar til motmæle

Den svenske importøren av vinen viser til at de har full sporbarhet for produktene, i motsetning til flere andre populære, sørafrikanske viner som importeres til Sverige.

– Derfor er det et paradoks at Robertson Winery fremstilles som en av de verste eksemplene gang etter gang, når den er blant de få produsentene som viser transparens og sporbarhet for druene, skriver Martin Horwith i en annen pressemelding.

Importøren erkjenner at landet har store, sosiale problemer, men at det er gjort svært store fremskritt siden midt på 1990-tallet, og at han sammen med Robertson Winery jobber for å bedre vilkårene for lokalsamfunn og ansatte.

Robertson Winery ligger øst for Cape Town og produserer vin som er populær både i Sverige og Norge.

Systembolaget: – Veldig alvorlig hvis det stemmer

Det svenske Systembolaget har vært i Sør-Afrika. Assisterende pressesjef Ida Ingerö har gitt et skriftlig svar til Svenska Dagbladet om aksjonene som pågår.

– Det bildet de presenterte var at fagforeningsfrihet er et problem hos samtlige produsenter i regionen. Det er veldig, veldig alvorlig om det er tilfelle, svarer Ida Ingerö.

De vil bidra til å få frem fakta og har nå bedt fagforeningene om å levere en utførlig rapport om problemene de opplever. I tillegg gjennomgår de flere sørafrikanske produsenter, forteller Ingerö.

I verste fall kan det ble et spørsmål om å si opp avtalene med produsentene, opplyser hun. Det har skjedd med flere andre produsenter den siste tiden.

Aftenposten var i kontakt med det norske Vinmonopolet tirsdag ettermiddag, men ledelsen satt da i et møte og har foreløpig ikke kunnet kommentere saken.