Eva Joly mener «ulv i fåreklær» styrer EU

I sin nye bok setter korrupsjonsjeger Eva Joly hele EU på tiltalebenken. Hun liker ikke det hun ser.

– Dagens EU står for en urettferdig økonomi. Mange EU-borgere har fått redusert sin levestandard, sier hun.

For å bøte på dette vil hun bruke mer statlige penger.

– Vi trenger å øke budsjettunderskuddene for å gjøre nødvendige investeringer som bringer oss inn i en grønn fremtid. EUs budsjettregler hindrer oss å gjøre dette, sier Joly.

Hun mener budsjettkuttene og innstrammingene legger grunnlaget for høyrekreftenes fremmarsj i Europa.

Tirsdag kommer Jolys nye bok på norsk. Den heter Ulv i fåreklær. Jakten på Europas skjulte paradis. Boken kom ut i Frankrike i fjor.

Ulven i myk bekledning er EU-kommisjonenes president Jean-Claude Juncker fra Luxembourg.

Jean-Claude Juncker, ulven i fåreklær, forlanger av sauene sine at de skal være tålmodige. Vi er (...) fem hundre millioner føyelige og maktesløse dyr.

Vil ha sterkere EU

Men et svakere EU er ikke en del av oppskriften for et bedre Europa. Som medlem i EU-parlamentet for partiet De grønne har Joly sterk tro på EU som institusjon og idé.

– Jeg vil ha sterkere EU og et mer åpent EU. Nå blir for mange av beslutningene fattet i lukkede rom. Vi må få felles og bedre sosiale ordninger i EU, men kravene til lave budsjettunderskudd hindrer dette, sier hun.

Det må finnes en annen utvei. Den innebærer en konfrontasjonsstrategi på europeisk basis.

Hun går inn for at en gruppe av landene styrker samarbeidet ytterligere, uten å vente på de andre EU-landene.

– Vi kan ikke møte klimautfordringen uten EU-samarbeidet.

– Men sterke krefter i Europa drar i motsatt retning, og britene er på vei ut?

– Det er kuttene på de offentlige budsjettene som har skapt disse kreftene. Internasjonal skatteplanlegging svekker skatteinntektene med 1000 milliarder euro hvert år. Med disse pengene kunne vi skapt et bedre liv for mange, sier hun.

Som vanlig sitter brillene langt ute på nesen.

Ja, jeg drømmer fremdeles om et samlet Europa, faktisk mer en noensinne.

Fakta: Eva Joly (73) Født i Oslo. Reiste til Paris 18 år gammel for å jobbe som au pair hos en fransk familie. Juridisk utdannelse ved universitet i Paris. Jobbet i mange år ved franske domstoler og påtalemyndigheter. Ble offentlig kjent da hun som forhørsdommer hos statsadvokaten i Paris jobbet med den såkalte Elf-saken. Det viste seg at oljeselskapet Elf Aquitaine hadde brukt store milliardbeløp på å smøre politikere verden over. I Elf-saken ble tidligere utenriksminister Roland Dumas dømt til seks måneder i fengsel, men straffen ble senere satt til side. Kandidat for De grønne ved det franske presidentvalget i 2012. Medlem av EU-parlamentet for De grønne siden 2009. Kilder: wikipedia.no og EU-parlamentet.

– Tyveri av andre lands skattepenger

Ulven Juncker er avbildet på bokens forside, sammen med Joly. Hans hjemland Luxembourg står for alt Joly ikke liker ved dagens EU.

– Landets økonomi er basert på tyveri av andre lands skattepenger. Bank- og finansnæringen er meget viktig for landet. Men næringen er ikke stor fordi Luxembourg er spesielt dyktige på dette. Den er stor fordi landet utnytter sin stilling som EU-medlem og låner ut sin suverenitet ved å tilby hemmelighold, skatteavtaler og gunstig skatt.

– Også andre land i EU tilbyr gunstige skatteordninger?

– Ja, det er på mange måter en konkurranse mellom land. Nederland har gunstige skatteregler som gir en gjennomstrømming av penger som er mye større en det som følger av ordinær virksomhet, sier hun.

Hva oppnådde venstresiden i EU i bytte mot at de støttet Juncker? Ingenting.

Likevel mener hun Luxembourg er verst.

– Nederland driver i det minste med mer enn banker og skatteavtaler. De dyrker for eksempel tulipaner, sier Joly.

Juncker som en edderkopp

I boken beskriver Joly kommisjonens president Juncker som en edderkopp som bygger allianser i alle retninger:

Han «smisker» med sine sosialistiske motstandere i politikken for å oppnå sine mål. Han forsvarer hemmelige, gunstige skatteavtaler i Luxembourg for de store multinasjonale selskapene.

– Han er de internasjonale selskapenes mann. Men han er svekket mann etter lekkasjene i LuxLeaks i 2014. De kom fire daget etter at han tiltrådte og da sprang han og gjemte seg, sier hun.

Lekkasjene fra revisjonsselskapet PwC viste at Luxembourg hadde inngått hemmelige skatteavtaler med store selskapene mens Juncker var statsminister

– Gitt din beskrivelse: Hvordan kan han bli en av EUs fremste ledere?

– Han er en grå mann alle høyrepartiene i Europa kan bli enige om. Dessuten er han fra et bitte lite land. De stor landene vil ikke at noen fra et annet stort land skal bli president i EU-kommisjonen.

– Boken kan gi inntrykk av at du har noe personlig mot Juncker. Er det rett?

– Nei. Han er jovial, hyggelig og snakker fem språk. Hadde det ikke vært for at han har bygget opp et skatteparadis, så hadde han vært en ok mann.

Også norske selskaper var omtalt i LuxLeaks:

Kjemper mot skattekutting

I organisasjonen OECD har det lenge pågått et omfattende samarbeid mellom mange land for å hindre at de flernasjonale selskapene flytter kostnader dit skatten er høy og overskudd dit skattene er lov.

Til høsten vil et stort antall land starte med automatisk utveksling av kontoopplysninger om utlendinger som har bankkonto hos dem.

EU-borgere tørster også etter felles velstand.

Joly er enig i at det går fremover i arbeidet mot internasjonal skatteplanlegging.

– Det er skjedd mye. Men husk at det er skjedd på grunn av press fra organisasjoner som Tax Justice Network og bistandsorganisasjonen Oxfam. I tillegg har europeiske parlamentarikere presset på, sier hun.

En av Jolys helter er den danske EU-kommisjonæren Margrethe Vestager. Hun har pålagt Apple å etterbetale 13 milliarder euro i skatt til Irland.

Vil ikke kommentere

Luxembourgs ambassade i København dekker også Norge. Ambassadør Gérard Philipps «vil ikke på noen måte» kommentere Jolys fremstilling av Luxembourg.

«Fr. Jolys påstander og beskrivelser er og vil forbli hennes ansvar alene», skriver han i en e-post til Aftenposten.

Aftenposten ba søndag ettermiddag om en kommentar fra kontoret til president Jean-Claude Juncker. Mandag ettermiddag hadde Juncker ikke svart.

Rett etter LuxLeaks-lekkasjene sa han at det ikke var påvist noe ulovlig i de lekkede dokumentene.

Juncker avviser

I en høring i EU-parlamentet september 2015 sa Juncker ifølge nettstedet euractiv.com at han som statsminister ikke deltok i å sette opp et system av avtaler i Luxembourg for å gi selskaper lavere skatt enn i andre EU-land.

Han sa også at han aldri ga skattemyndighetene instrukser i skattleggingen av flernasjonale selskaper og at skattemyndighetene i Luxembourg er «svært allergiske overfor ideen om innblanding fra regjeringshold».

Revisjonsselskapet PwC skrev i en kommentar til LuxLeaks at dokumentene «ble tatt ulovlig av en tidligere ansatt i Luxembourg». PwC skriver videre: «Vi er forhindret fra å kommentere kundeforhold, men benekter enhver påstand om at det er noe upassende ved selskapets virksomhet.»

Alle sitatene som er lagt inn i teksten er fra Jolys nye bok.