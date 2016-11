FN: IS har drept 40 i Mosul

Irakiske myndigheter har satt i gang en storstilt offensiv for å erobre tilbake byen fra ekstremistgruppa. Ifølge nyhetsbyrået Reuters oppgir FN at likene ble hengt opp på staker i byen.

Mandag ble det meldt om at regjeringsstyrkene hadde funnet rundt hundre sivile drept og halshogd inne i en skole i Hammam al-Alil, en landsby sør for Mosul.

I tillegg skal IS i løpet av uken ha skutt 20 sivile i Mosul som angivelig skal ha oppgitt opplysninger om ekstremistgruppa. IS skal også ha skutt en person for å ha ringt med en mobiltelefon.

Opplysningene ble fremlagt fredag av Ravina Shamdasani, som er talskvinne for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Informasjonen stammer blant annet fra en iraker som overlevde ved å spille død da han ble tvunget med ut til en av massehenrettelsene til IS.

Også seks av gruppas egne soldater ble likvidert. De ble halshogd, beskyldt for å ha desertert.