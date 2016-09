Fiat-familien sier adjø til Italia

Agnelli-familien kutter båndene til Torino der stamfaren Giovanni Agnelli (1866–1945) grunnla bilprodusenten Fiat i 1899.

Fortsatt skal det lages biler ved Fiat-fabrikken i Torino og andre steder i Italia. Men eierselskapet Exor er blitt et globalt selskap med virksomheter i flere verdensdeler.

Under en ekstraordinær generalforsamling i helgen stemte 85 prosent av etterkommerne etter Fiat-grunnleggeren for å flytte hovedkontoret fra Torino til Nederland.

John Elkann (40), barnebarn av grunnleggeren og tredje generasjon Agnelli i bilkonsernet som styreleder i Fiat Chrysler Automobiles (FCA), advarer å tolke utflyttingen symbolsk. Fortsatt skal Agnelli-familien investere i Torino og Italia, fortalte han pressen etter generalforsamlingen.

The Economist og forsikring

Familieselskapet Exor har vokst gjennom oppkjøp de senere årene. Blant annet kjøpte de seg i fjor eierflertall i det britiske nyhetsmagasinet The Economist og det amerikanske reassuranseselskapet Partner Re.

Men Agnelli-familien er så mye mer enn bare industri. De er ofte omtalt som Italias kongefamilie, skriver den britiske næringslivsavisen Financial Times.

Familiemedlemmenes oppturer og nedturer har hyppig vært sikre salgsvinnere i de sensasjonshungrige sosietetsbladene.

Beholder tapssluket Juventus

Det eneste Agnelli-familien har igjen av direkte eierskap i Italia er den tapsbringende fotballklubben Juventus i hjembyen Torino.

Exor skal fortsatt være børsnotert i Milano.

I velmaktsdagene for 30 år siden hadde Fiat 100.000 ansatte i Torino. I dag har bilprodusenten, som gradvis overtok styringen av amerikanske Chrysler da USAs tredje største bilprodusent ble reddet fra konkurs i 2009 og slått sammen til bilkonsernet FCA i 2014, bare 5000 ansatte igjen i fabrikkanleggene i hjembyen.

Dårlig nytt for Renzi

Beslutningen om å flytte Exor til Nederland kunne ikke ha kommet på et verre tidspunkt for statsminister Matteo Renzi, skriver det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg.

Han sliter med nullvekst i økonomien, bankkrise og sviktende tillit i de internasjonale finansmiljøene.

STEFANO RELLANDINI, REUTERS/NTB SCANPIX

Italia er ett av landene i verden med høyest statsgjeld (133 prosent av samlet produksjon i landet) og gjeldsbyrden blir enda tyngre å bære uten økonomisk vekst. Arbeidsledigheten er allerede skyhøy (11,4 prosent i juli – ungdomsledigheten 39,2 prosent).

Har tatt en «Cameron»

På toppen av det hele henger Renzis politiske fremtid i en tynn tråd. Han har tatt en «Cameron» og bedt om folkets støtte i en folkeavstemning senere i høst til omfattende og omstridte forfatningsreformer.

Målet er å forenkle den politiske beslutningsprosessen. Utfallet er helt åpent.

Siden Renzi overtok som statsminister for to år siden, har han reist verden rundt for å få investorer til å investere i Italia.

I hans regjeringstid er utenlandske investeringer i landet femdoblet til 74,7 milliarder euro (snaue 700 mrd. kr), ifølge opplysninger på regjeringens nettside.

Kulturhistorie

Exor eier 29,15 prosent av aksjene i Fiat (44 prosent av stemmerettsaksjene) og 23 prosent i Ferrari (33 prosent stemmerett).

– Agnelli-familien har vært svært viktig i italiensk kultur. Derfor beklager jeg dette og er også litt lei meg. Men det som gjelder er evnen til å investere i Italia, sier tidligere arbeidsminister Enrico Giovannini.

BRENDAN MCDERMID, REUTERS/NTB SCANPIX

Exor og selskapene under paraplyen har «tjent enormt» på selskapets internasjonale spredning de siste fem årene, hevdet styrelederen.

Exors overskudd på årsbasis ble nesten doblet i første halvår til 430 millioner euro (4 mrd. kr).

På randen av konkurs

«Melkekuen» er fortsatt FCA. Bilprodusenten hadde i første halvår 54,4 milliarder euro (506 mrd. kr) i omsetning og et nettoresultat på 1,2 milliarder euro (11,1 mrd. kr) – 207 prosent bedre enn i samme periode i fjor.

Familieselskapet Exor var i likhet med Fiat på randen av konkurs i 2004. Fusjonen med Chrysler i 2014, ledet av Fiat Chyrsler-sjefen Sergio Marchionne, reddet familieformuen.

Agnelli-familien eier nå mer i USA enn i Italia, ifølge Financial Times.