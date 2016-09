Fikk med seg biffkniv inn på Norwegian-flyet

– Hvor god er egentlig sikkerhetskontrollen på Spanias nest største flyplass når slik kan skje? spør Norwegian-passasjer Stephen Petrie.

For noen dager siden reiste Oslo-mannen og hans følge med Norwegian fra Barcelona til Oslo, etter et hyggelig opphold i den katalanske storbyen.

Avreisen fra El Prat-flyplassen ble imidlertid langt annet en trivelig:

Da sikkerhetsvaktene oppdaget at en i reisefølget hadde en deodorant som var ikke var forskriftsmessig plassert i plastpose, ble det stort oppstyr rundt dette og deodoranten ble beslaglagt på stedet.

Så kom biffkniven frem

Stor ble derfor overraskelsen da flyet hadde tatt av, og en passasjer i nabosetet trakk frem sin medbrakte matboks. Det som ble lagt frem på matbrettet fikk nordmennene til å måpe:

– Ikke bare hadde passasjeren med seg sin egen stålgaffel, det er jo noe man ikke ser så ofte på fly nå, om dagen. Men det var ingenting mot den store biffkniven vedkommende trakk frem, det er jo et redskap som kan forårsake store skader hvis det blir brukt som våpen, sier Petrie.

Han reagerer sterkt på sikkerhetsnivået på flyplassen:

– Det virker som sikkerhetsfolkene har veldig fokus på å finne og beslaglegge ostetuber, vannflasker og annet småtteri hos passasjerene, mens de ikke er så nøye med de store og farlige gjenstandene. Det virker som de har et merkelig fokus, mener Oslo-mannen.

Reisefølget tok ikke kontakt med kabinpersonalet om kniven, siden de var mest opptatt av det inkonsekvente i situasjonen: At de fikk beslaglagt en deodorant fordi den ikke var riktig pakket, mens en relativt stor kniv hadde gått rett gjennom.

EU-reglene forbyr kniver med blad over 6 cm som håndbagasje.

Norwegian: - Dette er alvorlig

Hos Norwegian reagerer kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen på episoden, og gjør det klart at denne episoden vil bli fulgt opp.

– Alle brudd på sikkerhetsbestemmelsene om bord anses som alvorlige og blir alltid fulgt opp, sier Sandaker-Nielsen.

Han sier at det som kan ha skjedd her er at passasjeren har tatt med seg bestikk fra en av restaurantene på flyplassen.

– Vi har ingen indikasjoner eller rapporter som tilsier at Barcelona-flyplassen ikke fyller alle EUs sikkerhetskrav. Det er sjelden at det rapporteres om at passasjerer får med seg forbudte gjenstander om bord, eller at det blir funnet forbudte gjenstander om bord, sier han.

Instruksen til de ansatte er klar, sier han:

– Dersom besetningen finner forbudte gjenstander om bord, skal det rapporteres til sikkerhetsavdelingen ved flyplassen eller til kapteinen om bord når flyet er i lufta. Gjenstanden skal beslaglegges.

