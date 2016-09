Finanstilsynet ber Siv Jensen stramme inn enda mer for boligkjøpere

Bare de siste 12 månedene har boligprisene i Norge steget 8,8 prosent. Vi er nå inne i den sterkeste prisveksten på ti år.

Og etter flere måneder med fall i Stavangerregionen, er det nå prisvekst i alle deler av landet. Størst av alt er veksten i hovedstaden: Boligprisene i Oslo har siden august i fjor steget med 16 prosent.

Finansminister Siv Jensen (Frp) satte før sommeren i fjor i verk tiltak for «å skape et trygt boligmarked, både for dem som er i boligmarkedet, og for dem som vil inn», som hun sa.

Siden den gang har altså boligprisene steget kraftig, og gjelden i norske familier har økt.

Fakta: Bakgrunn 15. juni 2015 ga finansminister Siv Jensen (Frp) Finanstilsynet sterkere fullmakter til å gripe direkte inn hvis bankene låner ut for mye penger, blant annet ved å gjøre egenkapitalkravet på 15 prosent til en forskrift, fremfor «retningslinje». Målet var en lavere gjeldsvekst og lavere vekst i boligprisene. Dersom effekten ikke slo til, var grunnen beredte for at myndighetene kunne raskt og relativt enkelt dempe utlånslysten i enkeltbanker. I tillegg åpnet Regjeringen for å etablere et gjeldsregister og avdragsplikt for lån som overstiger 70 prosent av boligverdien. Samtidig ble Finanstilsynet bedt om å vurdere den nye forskriften. Denne vurderingen ble lagt frem i dag, 8. september 2016.

Tilsynet foreslår følgende innstramminger:

kundens samlede lån skal ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt . Det betyr at en gjennomsnittlig lønnsinntekt på rundt 500.000 kroner før skatt vil få en grense for maksimalt lån på 2,5 millioner kroner.

. Det betyr at en gjennomsnittlig lønnsinntekt på rundt 500.000 kroner før skatt vil få en grense for maksimalt lån på 2,5 millioner kroner. maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent .

. Låner du mer enn 60 prosent, må du betale avdrag (før var grensen 70 prosent).

Bankene får ikke mulighet til å fravike krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling.

