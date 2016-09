Fjord1-rådgivere fikk millionkontrakt uten konkurranse

Oppdaterte tall som avisen har fått innsyn i, viser at rådgiverne så langt har fått nesten det dobbelte av den først opplyste summen på 11 millioner kroner. I tillegg kommer det frem at konsulentoppdraget aldri ble lyst ut på anbud.

– Vi forventer at fylkesrådmannen følger regelverket, sier Frank Willy Djuvik (Frp). Han leder kontrollutvalget i fylkeskommunen, som nå har bedt Deloitte om å undersøke salgsprosessen nærmere.

Det var fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen, som vurderte at man skulle hyre inn konsulentene fra Wiersholm og DHT Corporate uten å sette avtalen ut på anbud. Denne beslutningen skal han ha landet på etter å ha lest et notat fra Wiersholm selv, der det slås fast at innkjøpet av konsulenttjenestene «ikke er omfattet av forskrift om offentlige anskaffelser».

Djuvik kaller en slik praksis «veldig feil», mens fylkesrådmannen hverken vil bekrefte eller avkrefte opplysningene.

– Denne prosessen pågår nå, og både når det gjelder fakta og vurderinger vil jeg svare kontrollinstansene. Jeg kommenterer ikke denne saken så lenge den går for kontrollutvalget, sier Eriksen.