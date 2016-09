De konkurstruede koreanske rederiet Hanjin Shipping er i ferd med å skaffe penger som gjør at skipene kan losse konteinerne de har ombord.

Fredag var så mange som 92 av rederiets 141 skip hindret fra å legge til kai. De skal ha last ombord til en verdi av 115 milliarder kroner, ifølge den koreanske avisen Chosun Ilbo.

Havnemyndigheter verden rundt har nektet å ta skipene inn før det blir gitt garantier for at de kan betale for havnetjenestene.

Dermed har det dannet seg et bokstavelig talt flytende konkursbo med milliardverdier ombord.

Mye av varene ombord er på vei til amerikanske butikker som forbereder seg på feiringen av Thanksgiving og jul i USA.

Pengene kommer

Lørdag ble det kjent at flyselskapet Korean Air vil stille med 60 milliarder koreanske won (450 millioner kroner). Det skjedde etter at styret hadde sittet sammen tre dager på rad.

Hanjin-gruppen styreleder og største eier Cho Yang-Ho vil stille med 40 milliarder won (300 millioner kroner). Dermed er det skaffet nok penger til at skipene kan bli losset.

Beskytte fra kreditorene

En talsmann for Hanjin Shipping sa lørdag til nyhetsbyrået AFP at en domstol i New Jersey i USA har utstedt en rettsordre som beskytter noen av skipene fra kreditorene.

Han sa at dette hadde ført til at lossingen av fire skip hadde startet.

Hanjin Shipping er verdens syvende største konteiner-rederi.

Driver med mye

Korean Air og rederiet er begge en del av Hanjin-gruppen. Gruppen er en såkalt chaebol. Det betegnelsen på de store, familieeide konglomeratene i Sør-Korea.

I tillegg til skip og fly driver Hanjin-selskaper innen undervisning, tele, homøopati og overnatting.

Rederiet har ikke blitt enige med sine kreditorer å håndtere er gjeld på nesten 5,4 milliarder dollar (44 milliarder kroner). En konkurs vil være den desidert største i konteinertrafikkens historie.

Mindre handel etter finanskrisen og lavere fart i Kinas økonomi har gjort at rederiet etter hvert har opparbeidet store underskudd.

Enken overtok

Shipping-gruppens forrige eier døde i 2006. Enken overtok ledelsen av selskapet.

I en høring i den koreanske nasjonalforsamlingen fredag tok hun til tårene og sa at hun følte et tungt ansvar.

– Jeg hadde ingen kompetanse fordi jeg har vært bundet til hjemmet som husmor, sa hun.