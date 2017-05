For to år siden var Eli Berland (65) ordfører for 24.000 innbyggere. Nå går hun på Nav-kurs for å finne nytt arbeid

– Man kan trygt si at måten det gjøres på har endret seg siden den tid, sier Berland til Bergens Tidende.

Etter kommunevalget i 2015 overtok Arbeiderpartiet og Marianne Sandahl Bjorøy ordførerkjedet fra Høyre-politiker Berland i Fjell kommune i Hordaland, fem år etter hun først tok over makten.

Selv om hun fortsatt er vara til komiteen for drift og forvaltning i Fjell, var tiden inne for å se seg om etter nye utfordringer etter et langt liv i politikken.

– At jeg ble arbeidsledig i starten av 2016, taklet jeg greit. Som person er jeg ganske sosial av meg og jeg har en stor familie. Det er mange arbeidsledige som ikke er i den heldige situasjonen jeg er.

Fra hun ble fast representant i kommunestyret i 1999, har hun i tillegg vært gruppeleder for Høyre i syv år frem til 2010 og fast representant til fylkestinget siden 2003.

Nå er hun jobbsøkende gjennom Nav Fjell, og tar kurs for pusse opp jobbsøknaden. Til tross for at hun har rukket å bli 65 år, er hun ikke innstilt på å bli pensjonist riktig ennå.

Nøkkelordet er omstilling

I likhet med mange andre i hennes posisjon, er Berland innstilt på omstilling. Før hun var politiker på heltid jobbet hun som regnskapsfører og markedsfører, blant annet som daglig leder i sitt eget selskap. Da hun ble ordfører, ble selskapet avviklet.

– Jeg ønsker å jobbe med prosjekter, helst opp mot svaktstilte grupper. Dette var noe jeg engasjerte meg i som politiker, og noe jeg håper å jobbe med videre, sier Berland.

Fylkesdirektør for Nav Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes, er klar på at mange arbeidssøkende må være fleksible for å komme seg inn igjen på arbeidsmarkedet.

– Det kan være å søke jobber i en annen bransje, etterutdanne seg eller flytte. Det siste sitter nok langt inne for folk flest, sier Bogsnes.

Økning i langtidsledige over 50 år

Nav-direktøren er bekymret over økningen i langtidsledige over 50 år. Fra april i fjor til i år har ledigheten blant de over 60 år økt med 48 prosent, og gruppen 50 til 59 år økte med 33 prosent. Samtidig utgjør langtidsledige 53 prosent av de helt ledige i april.

– Det er vanskeligere å komme i arbeid jo lengre du går ledig og jo eldre du blir. Derfor er det positivt å se at flere går på lønnstilskudd og arbeidsavklaringspenger. Begge er tiltak som vi vet hjelper å få arbeidssøkere i arbeid.

Fakta: Mulighetsbanken I samarbeid med NITO, NHO, Bergen Næringsråd, Fellesforbundet og LO, skal kommunen og fylkeskommunen skape et uformelt møtested for arbeidssøkere, som vil bygge nettverk. Tilbudet vil bestå av aktiviteter som foredrag, workshops og kurs hver mandag klokken 09.00-13.00 i Innbyggerservice i Kaigaten 4. Her kan man treffe andre i samme situasjon og komme i kontakt med arbeidsgivere. Kilde: Bergen kommune

Nytt tiltak høster ros

Eli Berland var blant tilskuerne da byrådsleder Harald Schjelderup mandag åpnet et nytt tiltak for arbeidssøkende i Hordaland.

– Mulighetsbanken skal være et sted for å bygge nettverk både med andre arbeidssøkende og potensielle arbeidsgivere, sier prosjektleder Trine Haatuft Mjellem.

Prøveprosjektet skal vare frem til jul.

Nav-ansatte med ledighetserfaring

Både prosjektleder Mjellem og Nav-direktør Bogsnes har hatt perioder med arbeidsledighet.

– Det kan være lett å tenke: Hvorfor vil ingen ha meg? I så måte kan det hjelpe å treffe andre i lignende situasjon, og gjøre en negativ situasjon til noe positivt, sier Mjellem, og får støtte fra Bogsnes.

– Mulighetsbanken er et veldig viktig tilbud, hvor arbeidssøkere kan treffe andre i samme situasjon, få påfyll, få ideer og troen på deg selv. Det er viktig å ikke gi opp, sier Bogsnes.