Forbrukerombudet krever svar fra kabelselskapene

Nå har Forbrukerombudet kalt selskapene inn på teppet.

Ifølge Dagens Næringsliv ber om ombudet om et møte for å få klarhet i hvordan kabelselskapene vil sørge for at omleggingen kommer på plass innen utgangen av året.

– Vi blir jevnlig kontaktet av forbrukere som lurer på når de kan kjøpe internett, uten at de samtidig må betale for en TV-kanalpakke de ikke ønsker seg. Kabelselskapene har foreløpig vært sparsommelige med informasjon til forbrukerne om dette. Vi ønsker derfor klare svar på når og hvordan dette gjennomføres, sier fungerende forbrukerombud Bente Øverli.

Forbrukerombudet er kjent med at enkelte kunder av Canal Digital allerede har fått mulighet til å kjøpe bare internett, men at disse er blitt fakturert for linjeleie.

Ombudet vil vite om denne praksisen er noe Canal Digital tenker å fortsette med, og hvordan dette kommuniseres til kundene.

Både Canal Digital og Get sier de vil stille på møte med Forbrukerombudet.